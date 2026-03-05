ミスタードーナツ、春の風物詩『桜もちっとドーナツ』4種が期間限定で登場 食感とかわいらしい桜の形に
ミスタードーナツは、春の定番商品『桜もちっとドーナツ』全4種を3月11日から期間限定で発売する。今年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、桜風味のもちっとした生地といちご味を組み合わせ、見た目も味わいも春らしさ満開のラインアップをそろえた。
【写真】4種が登場！桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風など
“桜もち”をイメージして開発された同商品は、桜風味のもちっとした食感と、桜の花をかたどったかわいらしい形が特長。今年は人気のもちっと食感はそのままに、ふんわり感をアップさせた生地へと改良した。トッピングには春の人気素材であるいちごを使用し、華やかなビジュアルと甘酸っぱい味わいで季節感を演出する。
ラインアップは4種。『桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風』は、いちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティング。仕上げにシュガーをまぶし、ホイップクリーム大福をイメージした一品だ。テイクアウト216円、イートイン220円。
『桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード』は、いちごみるくあんとカスタードクリームをサンドし、ホワイトチョコといちご顆粒をトッピング。テイクアウト216円、イートイン220円。
『桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく』は、ストロベリーチョコをコーティングし、いちご顆粒をあしらった。いちごみるくあんを花が咲くように絞り、桜を表現する。テイクアウト216円、イートイン220円。
『桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風』は、いちご風味のグレーズをコーティングしたシンプルな仕立て。テイクアウト205円、イートイン209円。なお同商品にはいちごの果肉・果汁は使用していない。
販売は3月下旬までを予定し、順次終了。全国のミスタードーナツ店舗（一部除く）で取り扱う。スリーブには桜の妖精が隠れたデザインを採用し、見て、食べて春を感じられる商品となっている。
