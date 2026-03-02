この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

教養YouTuberのすあし社長が、YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」で、「なぜロシアと北朝鮮は2年後に決裂するのか？プーチンが準備する『裏切りのシナリオ』」と題した動画を公開。現在、急速に接近しているロシアと北朝鮮の軍事同盟関係が、2028年頃に大きな転換点を迎え、決裂する可能性があると解説した。



動画ではまず、両国が接近した背景にはウクライナ戦争によるロシアの孤立と弾薬不足があり、北朝鮮からの武器提供の見返りとして、ロシアが軍事技術を供与している現状が語られた。特に北朝鮮が求めているのは、アメリカ本土を狙えるICBMの再突入技術や原子力潜水艦の技術であるとされる。



しかし、すあし社長はこの蜜月関係には「2年後、つまり2028年」という期限があると指摘する。これはロシアの兵器在庫の枯渇やアメリカ大統領選のタイミングが重なる時期であり、戦争の行方が大きく変わる可能性があるためだ。



解説の中では、今後の展開として3つのシナリオが提示された。1つ目は戦争が長期化し、中露イラン北朝鮮による「反欧米ブロック」が固定化する最悪のケース。2つ目は、地域の不安定化を嫌う中国が経済力を背景にロシアへ圧力をかけ、北朝鮮への過度な技術供与に「ブレーキ」をかけるケースだ。



そして3つ目が、動画の主題でもある「裏切りのシナリオ」である。戦争が終結すれば、ロシアにとっての最優先事項は荒廃した経済の立て直しとなる。その際、資金も市場も持たない北朝鮮は用済みとなり、ロシアは復興のために韓国や西側諸国との関係改善を選ぶ可能性があるという。過去、ソ連崩壊後のロシアが北朝鮮への援助を打ち切り、北朝鮮が深刻な飢饉（苦難の行軍）に陥った歴史的背景も紹介された。



すあし社長は「独裁者同士が手を組むのは友情ではなく、冷徹な計算の上に成り立っている」と語り、その計算式が変わるタイミングこそが同盟の終わりであると結論付けた。



▼会員制コミュニティ RELIVE https://relive-salon.fants.jp/ 学べる仲間が欲しい方は気軽に覗いてみてください！