【COCO’S LOVE BOOK】 2月24日 発売予定 価格： 1,320円

ココスジャパンは、KADOKAWAよりファミリーレストラン「ココス」初の公式ファンブック「COCO’S LOVE BOOK」を2月24日に発売する。価格は1,320円。また、電子書籍版が3月3日に発売を予定し、価格は924円。

本誌は「ココス」で長年愛され続ける看板メニュー“包み焼きハンバーグ”のおいしさのヒミツをはじめ、ドリンクバーの新たな楽しみ方、ファミレスの常識を超えるココスのすごいトコ解説など、読むほどにココスが好きになるコンテンツが掲載されている。

紙面ではココスで味わえるハンバーグやステーキ、サイドメニュー、デザートなどのグランドメニューを人気ランキング形式で一挙に紹介され、オリジナルキャラクター「ココッスくん」からアレルギー情報サイト「Ta:bel(ターベル)」、お得な公式アプリ「ココウェブ」まで、ココスの魅力的なサービスなども掲載れている。

さらに、全国のココスで使える500円×6枚のお得な割引チケットが付属する。1枚につき、1グループ1会計まで利用でき、2027年2月23日まで有効。