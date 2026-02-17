キャンペーン：キヤノン「春のキャッシュバック2026」を開催 EOS R5 Mark II購入で5万円還元 レンズの同時購入で増額も
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、「キヤノン 春のキャッシュバック2026」を2月20日（金）から実施する。
期間中に対象製品を購入して応募することで、最大5万円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。対象製品はミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターなど。
新製品の「EOS R50 V」ホワイトも対象になっている。
さらに対象のカメラとレンズを同時購入することで、レンズ側のキャッシュバック金額が増額（最大3本まで）されるほか、対象のカメラ・レンズと指定アクセサリーの同時購入で5,000円増額の特典も受けられる。
キャンペーン名
キヤノン 春のキャッシュバック2026
対象購入期間
2026年2月20日（金）～5月7日（木）
応募締切
2026年5月21日（木）
※当日消印有効
50,000円キャッシュバックEOS R5 Mark II（ボディー／RF24-105L IS USM レンズキット） EOS C80（ボディー） EOS R5 C（ボディー）
45,000円キャッシュバックRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
40,000円キャッシュバックRF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF24-105mm F2.8 L IS USM Z RF70-200mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（BK／WH） RF200-800mm F6.3-9 IS USM
30,000円キャッシュバックEOS R6 Mark II（ボディー／RF24-105L IS USM レンズキット／RF24-105 IS STM レンズキット）
25,000円キャッシュバックRF14-35mm F4 L IS USM RF20mm F1.4 L VCM RF24mm F1.4 L VCM RF35mm F1.4 L VCM RF50mm F1.4 L VCM RF70-200mm F4 L IS USM
20,000円キャッシュバックEOS R8（ボディー／RF24-50 IS STM レンズキット） RF24-105mm F4 L IS USM RF100mm F2.8 L MACRO IS USM PowerShot V1
15,000円キャッシュバックEOS R50 V・ダブルズームキット RF16-28mm F2.8 IS STM RF28-70mm F2.8 IS STM
10,000円キャッシュバックEOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット EOS R50 V・ボディー EOS R50・ダブルズームキット EOS R100・ダブルズームキット RF24-105mm F4-7.1 IS STM RF24mm F1.8 MACRO IS STM EXTENDER RF1.4x EXTENDER RF2x
8,000円キャッシュバックEOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10・ボディー EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R50・ボディー EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R100・ボディー
5,000円キャッシュバックRF35mm F1.8 MACRO IS STM RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM PowerShot V10（ボディー／トライポッドグリップキット）
3,000円キャッシュバックRF50mm F1.8 STM
2,000円キャッシュバックSELPHY CP1500 SELPHY QX20
同時購入による増額（5,000円）
※対象のカメラまたはレンズと同時購入の場合バッテリーグリップ BG-R20 スピードライト EL-10 ステレオマイクロホン DM-E100