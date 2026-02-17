キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、「キヤノン 春のキャッシュバック2026」を2月20日（金）から実施する。

期間中に対象製品を購入して応募することで、最大5万円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。対象製品はミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターなど。

新製品の「EOS R50 V」ホワイトも対象になっている。

さらに対象のカメラとレンズを同時購入することで、レンズ側のキャッシュバック金額が増額（最大3本まで）されるほか、対象のカメラ・レンズと指定アクセサリーの同時購入で5,000円増額の特典も受けられる。

キャンペーン名

キヤノン 春のキャッシュバック2026

対象購入期間

2026年2月20日（金）～5月7日（木）

応募締切

2026年5月21日（木）
※当日消印有効

50,000円キャッシュバック

EOS R5 Mark II（ボディー／RF24-105L IS USM レンズキット） EOS C80（ボディー） EOS R5 C（ボディー）

45,000円キャッシュバック

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

40,000円キャッシュバック

RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF24-105mm F2.8 L IS USM Z RF70-200mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM Z（BK／WH） RF200-800mm F6.3-9 IS USM

30,000円キャッシュバック

EOS R6 Mark II（ボディー／RF24-105L IS USM レンズキット／RF24-105 IS STM レンズキット）

25,000円キャッシュバック

RF14-35mm F4 L IS USM RF20mm F1.4 L VCM RF24mm F1.4 L VCM RF35mm F1.4 L VCM RF50mm F1.4 L VCM RF70-200mm F4 L IS USM

20,000円キャッシュバック

EOS R8（ボディー／RF24-50 IS STM レンズキット） RF24-105mm F4 L IS USM RF100mm F2.8 L MACRO IS USM PowerShot V1

15,000円キャッシュバック

EOS R50 V・ダブルズームキット RF16-28mm F2.8 IS STM RF28-70mm F2.8 IS STM

10,000円キャッシュバック

EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット EOS R50 V・ボディー EOS R50・ダブルズームキット EOS R100・ダブルズームキット RF24-105mm F4-7.1 IS STM RF24mm F1.8 MACRO IS STM EXTENDER RF1.4x EXTENDER RF2x

8,000円キャッシュバック

EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R10・ボディー EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R50・ボディー EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット EOS R100・ボディー

5,000円キャッシュバック

RF35mm F1.8 MACRO IS STM RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM PowerShot V10（ボディー／トライポッドグリップキット）

3,000円キャッシュバック

RF50mm F1.8 STM

2,000円キャッシュバック

SELPHY CP1500 SELPHY QX20

同時購入による増額（5,000円）

※対象のカメラまたはレンズと同時購入の場合

バッテリーグリップ BG-R20 スピードライト EL-10 ステレオマイクロホン DM-E100