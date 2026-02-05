冬の肌に“生ツヤ”を KATEの「くらげファンデ」が乾燥も温度差くずれも解決
外は冷たい風で乾きやすいのに、室内は暖房で温度も湿度も別世界。肌はつっぱるのに、Tゾーンはテカってくずれる・・・そんな「冬あるある」にこそ、見直したいのがベースメイクです。この季節のキーワードは、うるおい感のあるツヤと、時間が経っても崩れにくい密着感の両立。そこで注目したいのが、KATEの人気ベースメイクライン「月夜の海月」です。
■ケイト ジュレリープファンデーション（全6色 スパチュラ付き 25g）
「月夜の海月」の中でも「くらげファンデ」として人気なのが「ジュレリープファンデーション」です。肌にぴたっと密着するテクスチャーは乾燥で肌表面がごわつきやすいこの季節にもぴったり。
実際に左側にだけ塗布してみました。「ジュレリープファンデーション」は皮脂と混ざってもくすまず、明るいツヤ仕上がりをキープ。またちょうどいいカバー力なので、日常的に使いやすい印象です。
■ケイト ポアレスキーパー FORドライ&オイリー（全1種）
「保湿だけ」でも「皮脂対策だけ」でも崩れてしまうのがベースメイク。そこで組み合わせたいのが、毛穴悩みに寄り添う化粧下地「ポアレスキーパー FORドライ&オイリー」です。混合肌の毛穴にフィットして薄膜カバーし、テカリも乾燥もダブルで防いで1日中毛穴落ちしにくいのが特徴。
カラーは自然にトーンアップするブライトベージュで、うるおい成分も配合されています。
冬のベースは乾燥対策と温度差によるくずれ対策を同時に成立さたいもの。KATEの「ジュレリープファンデーション」と「ポアレスキーパー FORドライ&オイリー」はそんな願いを叶えてくれるアイテムです。