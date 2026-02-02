FLO×苺の贅沢共演♡プレミアムショートケーキが限定発売

特別な日も、何気ない一日も少しだけ格上げしてくれるご褒美スイーツ。FLO＜フロプレステージュ＞から、素材と製法にこだわり抜いた「FLOのプレミアムショートケーキ」が限定店舗で登場します。苺好きの心をくすぐる美しい断面と、上質な味わいは思わず誰かに贈りたくなる存在♡自分時間にも大切な人とのひとときにも寄り添う一品です。

旬の苺を贅沢に二層サンド

FLOのプレミアムショートケーキは、その時期に一番おいしい苺を厳選し、3枚のスポンジの間に二層にわたって贅沢にサンド。

どこから食べても瑞々しい苺の果肉感を楽しめるよう、厚みと全体のバランスに細やかにこだわっています。カットした瞬間に広がる鮮やかな赤い断面は、テーブルを一気に華やかに彩ります。

口どけを極めた特製スポンジとクリーム

苺の存在感を引き立てるため、スポンジはしっとりとした食感に焼き上げられています。3枚重ねることで生まれるやさしい弾力と軽やかな口どけが、素材同士の調和を演出。

さらに、北海道産生クリームを絶妙な配合でブレンドしたシャンティクリームは、濃厚さと軽やかさを兼ね備え、苺の甘酸っぱさをより一層引き立てます。

選べるサイズで楽しむ特別感

FLOのプレミアムショートケーキ

ホール（約15cm）：価格5,497円（税込）／カット：価格853円（税込）

ホールとカット、シーンに合わせて選べるのも魅力のひとつ。ホールケーキは約15cmサイズで、購入すると専用の紙袋が1枚付くうれしい特典付き。

ご自宅でのティータイムはもちろん、手土産やお祝いの席にもぴったりです。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

ホール購入特典：専用の紙袋1枚サービス

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※地域によって販売価格が異なる商品がございます。また、表記の税込価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

苺が主役のご褒美時間を♡

素材選びから仕上げまで丁寧に作られたFLOのプレミアムショートケーキは、日常に小さな幸せを添えてくれる存在です♪

自分へのご褒美にも、大切な人と過ごすひとときにも、苺の瑞々しさと上質な甘さをじっくり味わってみてはいかがでしょうか。数量限定だからこそ、特別感もひとしおです。