働き方が多様化するなか、「定年＝引退」というモデルは過去のものとなりつつある。では、65歳以降、豊かに暮らすにはどうすればいいのか。そして、定年後の仕事にはどんな選択肢があるのか。本記事では『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』の著者・坂本貴志氏にインタビューを実施。仕事の実態を、就業データと当事者の声をもとに紐解いてもらった。（構成・聞き手／ダイヤモンド社書籍編集局、小川晶子）

何歳まで働けるのか？

――平均寿命は延びており「人生100年時代」が到来すると言われています。生涯現役でいたいという人も少なくないと思うのですが、現状、シニアの方々は何歳まで働いているのですか？

坂本貴志氏（以下、坂本）：現在の高齢者の就業状況を見てみると、2020年時点で65歳男性の就業率は62.9％、70歳男性の就業率は45.7％、75歳男性の就業率は28.7％です。女性の就業率は男性より低いものの、上昇率は男性より大きく、65歳女性の就業率はここ10年で31.8％から44.9％まで上昇しています。今後はさらに増えていくでしょう。10年後には70歳で働いていない人は少数派という時代になっていくことが予想されます。

高齢期は健康状態や体力が本当に人それぞれで、60代で働けなくなる人もいれば80代でも現役時代と同じように元気な人もいます。ただ、一般的には70代前半頃までは何らかの仕事をするというイメージです。70代後半から80代になると就業率は下がりますので、さすがにちょっときつくなってくるのだと思われます。

生涯現役でいるために準備したいこと

――定年後も働き続けられるようにするには、どんな準備が必要だと思われますか？

坂本：特別なスキルや専門性などは、あるに越したことはないかもしれませんが、多くの人にとってはあまり必要ないと思います。『定年後の仕事図鑑』で紹介している100の仕事は、特別なスキル等がなくても、高齢期から始められるものばかりです。何より大事なのは健康です。健康でなければ働くことができませんから、健康を保つことを意識していただければと思います。

準備という意味では、生活にいくら必要なのか、年金の受給額はいくらなのかを把握してシミュレーションすることも大事です。ご自身の理想の暮らしを実現するために、いくら必要なのかイメージしておくといいですね。そのうえで、具体的にどんな仕事があるのか見ておくと良い準備になるでしょう。

健康や張りのある生活につなげる

――健康に働き続けるためのヒントは何かありますか？

坂本：健康に関して、私は専門家でないのであまり言うことができないのですが、やはり適度に体を動かすことは大事だと思います。実際に働いているシニアの方々にインタビューすると、健康に気を遣っている方は多いです。適度に体を動かす仕事は健康に良いとおっしゃる方は多いですね。また、ストレスは多すぎると悪影響ですが、適度であれば健康に良いのだと思います。規則正しい生活を送り、人とコミュニケーションをすることで生活に張りが出て、元気でいられるのではないでしょうか。

――長く勤めていた人が定年後に急に仕事をしなくなると、居場所を失い、孤立感を感じやすいという問題もよく言われていましたが、無理のない範囲で仕事をすることによってそれも解決できそうですね。

坂本：そうだと思います。もちろん、資産を築いていて経済的な不安がなければ、引退も良い選択だとは思います。ただ、シニアの方々にお話をうかがう中では、労働時間がゼロとなると時間を持て余してしまうとおっしゃる方が多かったですね。いったん引退したけれど、義務的な時間がなくてつらいということでまた仕事を始めた方もけっこういらっしゃいました。

経済的不安がなければ無理をして働く必要はないですが、健康や、張りのある生活につなげる意味で仕事を活用するのも一つだと思います。

（※この記事は『定年後の仕事図鑑』を元にした書き下ろしです）