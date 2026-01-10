カブスからフィリーズに移籍するブラッド・ケラー投手（30）が3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として選出されたことを16日（日本時間17日）、米メディアが報じた。

「史上最強」の呼び声高い米国代表にまたしても強力右腕が加わった。ケラーはカブスの守護神として昨季は防御率2.07を記録し、被打率.171、被OPS.528。60イニング以上投げた投手の中では、被OPSはメジャー全体で9番目に低い数字だった。オフにフィリーズが2年総額2200万ドル（約34億円）で獲得した。

ケラーの参戦で28人が決まり、残り2枠。捕手と外野手が選出される可能性が高い。

米国代表の投手陣は現段階で昨季サイ・ヤング賞コンビのタイガース・スクバル、パイレーツ・スキーンズがすでに参戦を表明。その他にも昨季15勝のジャイアンツ・ウェブやパドレスの剛腕・ミラーも出場が決まっている。リリーフもマリナーズのゲーブ・スパイアーとレイズのグリフィン・ジャックスが出場。前日には昨季限りで現役引退を表明していた元ドジャースのクレイトン・カーショーも電撃参戦することが発表された。

野手もヤンキース・ジャッジが主将を務め、昨季MLB最多60発のマリナーズ・ローリー、フィリーズ主砲・ハーパーが名を連ね、2017年の第4回大会以来の世界一奪還を目指す。