ºßÂð¶ÐÌ³¤¬Áý¤¨¤¿¾ì¹ç¡Ö²ÈÄÂ¡×¤ä¡Ö¸÷Ç®Èñ¡×¤Î°ìÉô¤ò·ÐÈñ¤Ë¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¶ÌÜ¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç°ÄÊ¬¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö²È»ö°ÄÊ¬¡×¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¼«Âð¤ÎÈñÍÑ¤Î¤¦¤Á¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¤ò·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²È»ö°ÄÊ¬¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¤ÏËÜÍèÀ¸³èÈñ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë»Ù½Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á»Å»ö¤Ë»È¤Ã¤¿³ä¹ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¤òÉ¬Í×·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³½ð¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Î¡Ö²¿³ä¡×¤È¤¤¤¦¾å¸Â¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤È»Å»ö¤ÎÍøÍÑ³ä¹ç¤ò¹çÍýÅª¤Ë¼¨¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î³ä¹ç¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë²ÈÄÂ¤Î50¡ó¤ò·ÐÈñ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÍÑ»þ´Ö¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¡¢¥¹¥Úー¥¹¤Î»È¤ï¤ìÊý¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï»Å»ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ä¹ç¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
²È»ö°ÄÊ¬¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÑ¡Ê¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤ÎÀêÍ³ä¹ç¤Ç¹Í¤¨¤ë
°ì¤Ä¤Ï¾ì½ê¤ÎÀêÍ³ä¹ç¤Ç¤¹¡£Éô²°Á´ÂÎ¤Î¹¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÌÀÑ¤Ç°ÄÊ¬¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤È´ù¤òÃÖ¤¡¢¤½¤³¤ò»Å»ö¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¹¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î³ä¹ç¤Ê¤Î¤«¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ò²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¡ÊÍøÍÑ»þ´Ö¡Ë¤Î³ä¹ç¤Ç¹Í¤¨¤ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï»þ´Ö¤Ë¤è¤ë°ÄÊ¬¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¤¢¤ë¤¦¤Á¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤Ë8»þ´Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½µËö¤â´Þ¤á¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»þ´Ö¥Ùー¥¹¤Î°ÄÊ¬¤¬¹çÍýÅª¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤ÎÈñÍÑ¤ò°ÄÊ¬¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸÷Ç®Èñ¡¦ÄÌ¿®Èñ¤âÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¤Ç°ÄÊ¬¤¹¤ë
ºßÂð¶ÐÌ³¤¬Ãæ¿´¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈñÍÑ¤âÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¤Ç°ÄÊ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅµ¤Âå¤ä¥¬¥¹Âå¡¢Wi-FiÎÁ¶â¤âÀ¸³èÍÑ¤È¶ÈÌ³ÍÑ¤ËÊ¬¤±¤Æ°ÄÊ¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÄÌ¶Ð¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ³Î¤Ë»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤È°ã¤¤¡¢ºßÂð¤Ç¤ÏÛ£Ëæ¤µ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¹çÍýÀ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ëº¬µò¡ÊÍøÍÑ»þ´Ö¡¢¥¹¥Úー¥¹¤ÎÈæÎ¨¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÀÇÌ³½ð¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©
ÀÇÌ³½ð¤Ï¿ô»ú¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î°ÄÊ¬Î¨¤¬¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³ÉÕ¤±¤ÈÀ°¹çÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Î»þ´Ö¤ò¼¨¤¹¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÉ½¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤ò¼¨¤¹¿ÞÌÌ¡¢¸÷Ç®Èñ¤ÎÌÀºÙ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÄÊ¬Î¨¤¬Å¬Åö¤Ë¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤º¬µò¤¬Ë³¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÈÄÂ¤Î80¡ó¤ò»Å»öÍÑ¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö¤½¤Îº¬µò¤Ï¡©¡×¤ÈÀÇÌ³½ð¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÌÌÀÑ¤ä»þ´Ö¤Î¹çÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ÄÊ¬Î¨¤ÏÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤ò¤«¤Ê¤êÄ¹»þ´Ö¡¦·ÑÂ³Åª¤Ë»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸³è¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ÄÊ¬Î¨¤¬¹â¤á¤Ç¤âÀâÌÀ¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×ÅÀ¤Ï¡¢¿ô»ú¤ò¸å½Ð¤·¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤«¤é»È¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹çÍýÅª¤Ê»»½Ðº¬µò¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¼ÂÌ³Åª¤Ë¤Ï¤É¤¦À°Íý¤¹¤ë¤Ù¤¤«
ºßÂð¶ÐÌ³¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÈñÍÑ¤ò·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÈñÍÑ¤Î»Ù½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÄê´üÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿»È¤¤Êý¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¹¡£ÎÎ¼ý½ñ¤äÀÁµá½ñ¤òÀ°Íý¤·¡¢»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤¿»þ´Ö¤ä¥¹¥Úー¥¹¤ÎµÏ¿¤È°ì½ï¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤È¤¤Ë¿½¹ð½ñ¤ä¼ý»ÙÆâÌõ½ñ¡ÊÀÄ¿§¿½¹ð·è»»½ñ¡Ë¤Ë°ÄÊ¬·×»»¤Î¹Í¤¨Êý¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇÌ³½ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ëº¬µò¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¤Î¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ÎÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶øÀ©ÅÙ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½»µï¤È¤·¤Æ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Âð¤ò»ö¶È¤Ë»È¤¦¾ì¹ç¡¢°ÄÊ¬·×»»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¥¶øÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤â³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¤È²È»ö°ÄÊ¬¤ÏÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤ËÀâÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ºßÂð¶ÐÌ³¤¬Áý¤¨¤Æ¼«Âð¤Î»Ù½Ð¤ò·ÐÈñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¹çÍýÅª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯°ÄÊ¬³ä¹ç¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÍøÍÑ¤¬º®ºß¤¹¤ëÈñÍÑ¤ò¡¢Ã±¤Ë¡Ö»Å»ö¤À¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤³ä¹ç¤Ç·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀÇÌ³½ð¤ËÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÑ¤ä»þ´Ö¡¢¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿µÒ´ÑÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ð½à¤Ë°ÄÊ¬Î¨¤ò»»½Ð¤·¡¢¤½¤Îº¬µò¤ò¿½¹ð»þ¤ËÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²È»ö°ÄÊ¬¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Û£Ëæ¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é»È¤¤Êý¤ä°ÄÊ¬¤Î´ð½à¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÀÇÌ³¾å¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÇÍý»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー