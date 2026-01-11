１１日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、「２０２６年“先読みニュース”２０連発」と題し、今年の出来事を大胆予想した。

番組には、国民民主党の玉木雄一郎代表が生出演。この日までに浮上した高市早苗首相による２３日の通常国会冒頭での衆院解散説について聞かれると「金曜日（９日）の夜、お好み焼き屋でネットニュースで読売新聞のニュースを見て知りました」と正直に返答。

ＭＣの宮根誠司氏に「高市さんとは最近会ってないんですか？」と聞かれると「会ってません。やりとりはしますけど、会ってません」と答えた玉木氏。

「（総選挙）２月投開票としたら、どう思います？」と聞かれると「経済後回し解散になっちゃうなってのが率直な印象です」とピシャリ。

「私が言う権利があると思うのは去年の１２月１８日に１０３万の壁を１７８万に引き上げるということを実現できて、高市総裁と自民、国民民主党両党の党首間でサインして合意文書を結んだんですね。最後に関連する税制改正法案や来年度の予算案については年度内の早期に成立させるということまで書いて同意したんです」と話すと「国民生活のことを考えてサインしたのに、まさか自民党側から破ってくるとは思わなかったので、もし（早期解散を）やるとしたら正直、驚きでした」と続けた。