¹Åç¡¦¾®±à£×£Â£Ã¥â¡¼¥É¡¡¡ÖÏÆÌò¡×¤Ç¤â½Ð¤¿¤¤½é·Ø¤âÈò¤±¤¿¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëµÈÊó¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²¿¤ÎÏ¢Íí¤âÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¤¤¤¶À¤³¦¤¸¤ã¡ª¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£´Æü¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²þ¤á¤ÆÇ®Ë¾¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ä¼çÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÉõ°õ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÄ´À°¤òÁá¤á¤Æ»ø¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À¤³¦¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¾®±à¤Î£²£°£²£¶Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ë´¥¤¤¤¿ÂÇµå²»¤¬¶Á¤¯¡£µÙ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö£±Æü¡Ê¸µÆü¡Ë¤À¤±¡×¡££×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ¶Â®»Å¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ê£×£Â£Ã¤Ë¡Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²¿ÅÙ¤â¡Ö¤Þ¤ÀÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌò³ä¤Þ¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µ¯ÍÑ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÆóÍ·´Ö¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¡×¤ÈÁÛÄê¡£ºòÇ¯¡¢¥«¡¼¥×¤Ç£¶£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»°ÎÝ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¹â¤¤¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¿´°Õµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾ïÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾®±à¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡¢½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤Ï¡ÖÏÆÌò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ºòµ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤«¤²ó¤·¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤È¤«¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÊËÜÎÝ¤Ë¡Ë¤«¤¨¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ç¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ÇÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁá¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Çº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¤Ì¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë½é·Ø¤âÈò¤±¤¿¡££×£Â£Ãµå¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£³·î¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸þ¤±¤ÆÌîµå¤ËÁ´½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ÎµÈÊó¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²¿¤ÎÏ¢Íí¤âÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤«Áª¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¾®±à¤ÏºÆ¤Ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£