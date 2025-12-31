¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö9mm¡×¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Á¤Ò¤íÃ¦Âà¡¡²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¡ÖÃ¦Âà¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö9mm¡¡Parabellum¡¡Bullet¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Á¤Ò¤í¡Ê44¡Ë¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤ò31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö9mm¡¡Parabellum¡¡Bullet¤«¤é¤Î¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü12/31(¿å)23»þ59Ê¬¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢9mm¡¡Parabellum¡¡Bullet¤è¤ê¡¢¥É¥é¥à¤Î¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Á¤Ò¤í¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ã¦Âà¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤Ë¤Ï9mm¡¡Parabellum¡¡Bullet¤«¤éÃ¦Âà¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¡¢ËÜÆü¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¤ÎÃ¦Âà¤Ë¡Ö21Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤·îÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤¤»ö¤â¶ì¤·¤¤»ö¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï3¿Í¤Ç¤è¤ê¿¿Ùõ¤Ë¡¢9mm¡¡Parabellum¡¡Bullet¤Î³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¸å·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¼«¼ç¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ»ß¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡Ö½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¼çºÅ¼ÔÍÍ¤Ë¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢9mm¡¡Parabellum¡¡Bullet¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ÏÊÑ¹¹¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô³Æ¼Ò³§ÍÍ¤Ø¤â¤ªÏÍ¤Ó¤È¤È¤â¤Ë´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï4¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿9mm¡¡Parabellum¡¡Bullet¤Î21Ç¯´Ö¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¤ò¸þ¤¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤è¤ê¤â¿´¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£