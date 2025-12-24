°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ÎÎÏ»Î9¿Í¤Þ¤µ¤«¤Î½¸ÃÄ²þÌ¾¡Ä¸µ²£¹ËÇòË²¤Î¡ÖµÜ¾ëÌîÉô²°¡×Éü¶½¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¾ÃÌÇ
¡¡¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬¡ÖÉÙ»Î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¡ÖÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¡×¤Ç¾ïÈØ»³Éô²°·Ñ¾µ¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â
¡¡22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÂçÁêËÐ1·î¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½¤Ç¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°½êÂ°¤ÎÎÏ»Î9¿Í¤¬¤·¤³Ì¾¤ò²þÌ¾¡£¤¦¤Á8¿Í¤ÏºòÇ¯ÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤¿µÜ¾ëÌîÉô²°¤«¤é¤Î°ÜÀÒÁÈ¤Ç¡¢ÇìºùË²¤¬ÇìÇµÉÙ»Î¡¢À»ÇòË²¤¬¼÷ÇµÉÙ»Î¤Ê¤É¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¡»¡»ÉÙ»Î¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ÏÁ°»Õ¾¢¤Î¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¡Ê¸½µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ë¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¤«¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ê¤É¡¢¤·¤³Ì¾¤ËÉÙ»Î¤¬¤Ä¤¯ÎÏ»Î¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¡¢°ÜÀÒÁÈ¤¬²þÌ¾¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡Öº£¸å¤Ï°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜÍè¡¢Èà¤é¤ÏµÜ¾ëÌîÉô²°¤ÎÉü¶½¤¬³ð¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¸µ¤Î¾ä¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯5·î¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¸µ²£¹ËÇòË²¤¬¥±¥Ä¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÂà¿¦¡£Éü¶½¤Î´ê¤¤¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±êË²¡Ê31¡Ë¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤À¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ë¡ÖÉô²°¤ò¤â¤Ä=»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤Ï·Ñ¾µ¤«ÆÈÎ©¤«¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Äï»Ò¤äÉô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤¬»Õ¾¢¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖËëÆâÄÌ»»12¾ì½ê¡×¤«¡Ö´Ø¼èÄÌ»»20¾ì½ê¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£±êË²¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇËëÆâ¤Ï9¾ì½ê¤·¤«Ì³¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½½Î¾¤Ï20¾ì½ê¡£·Ñ¾µ¤Î¾ò·ï¤ÏËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆÈÎ©¤Î»ñ³Ê¤Ï¡Ö²£¹Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¡×¤«¡Ö»°ÌòÄÌ»»25¾ì½ê¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖËëÆâÄÌ»»60¾ì½ê¡×¤À¡£
¢£±êË²¤¬ÆÈÎ©¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤ÏÌµÍýÆñÂê¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í
¡¡¤¢¤ë¿ÆÊý¤Ï¡ÖÇòË²¤¬Âà¿¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê·Ñ¾µ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö±êË²¤Ï¼ó¤Ë¥Ð¥¯¥À¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏËë²¼11ËçÌÜ¡£»°Ìò·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¡£º£¤«¤éÆÈÎ©¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤ÏÌµÍýÆñÂê¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ë¾¤ß¤¬¥¼¥í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÜ¾ëÌîÉô²°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤Î¡ØÅöÌÌÍÂ¤«¤ê¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆÈÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ñ¾µ¤À¡½¡½¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ê¬¤¬ÄÌ¤ì¤Ð¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¤Í¡£¶¨²ñ¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÆÃÎã¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ËÜÍè¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÇòË²¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°¤Ï¾ÃÌÇ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÔ½ÐÍè¤Ê»Õ¾¢¤ò»ý¤Ä¤ÈÄï»Ò¤âÂçÊÑ¤À¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ®·Ê¾¡¤Ï²áµî¤Ë2¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤Ë½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¡¢Í¥¾¡¡×¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£µ®Çµ²Ö¤Î¸µÄï»Ò¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡¦È¬³ÑÍý»öÄ¹¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£