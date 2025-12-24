¡ÔËÜ¿ÍÄ¾·â¡Õ¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÊÝÍ¤¹¤Ù¤¡×È¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡È³Ë·³½ÌÃ´Åö¡É¤Î¼óÁêÊäº´´±¤À¤Ã¤¿¡ª ¹â»Ô¼óÁê¤¬¹¹Å³¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡¡12·î18Æü¡¢´±Å¡´´Éô¤¬µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï³ËÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤Ë¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅö³ºÈ¯¸À¼Ô¤ÏÆ¿Ì¾¤Î¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¤Î´±Å¡´´Éô¡×Åù¤È¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¡¢Èø¾åÄêÀµÁíÍýÂç¿ÃÊäº´´±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³ËÊÝÍ¡×È¯¸À¤ò¤·¤¿¡Ö´±Å¡´´Éô¡×¤ò¸«¤ë
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¼óÁê¤â¹¹Å³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ï¡¢´°¥ª¥Õ¡ÊÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤ò°ìÀÚÊó¤¸¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¡ÊÈ¯¸À¼Ô¤Ï¤Ü¤«¤·¤¿¾å¤ÇÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¼èºà¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯¸À¼Ô¤ÏÆ¿Ì¾¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç³Æ¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°ËÉ±ÒÁê¡¦ÃæÃ«¸µ»á¤â¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¡×¤È¡¢¹¹Å³¤òÂ¥¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡ÖÂÐÎ©¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ¤«¤é¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³ÇË¤ê¤¬°¤¤¡Ù¤È¤ÎÏÀÄ´¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¡¢¼óÁê¤â´´Éô¹¹Å³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¼ç¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£Ì¾Á°¤È¿¦¾¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¸¡¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
È¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö³Ë·³½Ì¡¦ÉÔ³È»¶ÌäÂêÃ´Åö¡×
¡ÖÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ò³Ë·³½Ì¡¦ÉÔ³È»¶ÌäÂêÃ´Åö¡Ó¤ÎÈø¾åÄêÀµÁíÍýÂç¿ÃÊäº´´±¤Ç¤¹¡£¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤éËÉ±ÒÂç¿ÃÀ¯ºö»²Í¿¤òÌ³¤á¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ÇÊäº´´±¤Ë¡£¼óÁê¤ÈÆ±¶¿¤ÎÆàÎÉ½Ð¿È¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤Ç¡¢ËÉ±ÒÌäÂê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜ²»¤Ç¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ò³Ë·³½ÌÃ´Åö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡£¼óÁê¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¹¹Å³¤µ¤ìÆÀ¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤«¤é»Â¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×
¡¡12·î20Æü¡¢Èø¾å»á¤ò¼«ÂðÁ°¤ÇÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡½¡½½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½³ËÊÝÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯¼£Åª°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¡©
¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡½¡½¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆâ³Õ¹Êó¼¼¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ä¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤É¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¹â»Ô»öÌ³½ê¤«¤é¤³¤¦²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ÄÊÌ¤ÎÊóÆ»¤ÎÃà°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¾å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×ÊÂ¤Ó¤Ë12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤òÃÎ¤ë44¿Í¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Èà½÷¤Î·ÐÎò¤òÅ°Äì²òË¶¡£¿ÆÂ²¤¬¸«¤¿¹â»Ô»á¤ÎÍÄ¾¯´ü¡¢ÅÏÊÕ¸¬»÷¤Î¸µ¥«¥ì¤¬ÌÀ¤«¤¹ÀÄ½Õ»þÂå¡¢ÊÆÌ±¼çÅÞµÄ°÷»öÌ³½ê¤ÎÆ±Î½¤¬²óÁÛ¤¹¤ë»Å»ö¤Ö¤ê¡¢¡Ò°û¤ß¥£¤Î¤ä¤ê¥£¤Î¡Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃø½ñ¡Ø30ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥£¡ÙÊÔ½¸¼Ô¤Î¹ðÇò¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î»þÂå¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¸¥¸»¦¤·½Ñ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£