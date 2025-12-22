冬休みはおうちで過ごす予定の人〜！ フェリシモのキットでおうち時間に「伝統工芸」を体験しちゃいましょ♪

冬休みはおうちで過ごす予定のみなさ〜ん！ どんなふうに過ごすかもうプランは立てていますか〜？

フェリシモでは、おうちで気軽に伝統工芸に触れられる体験キットを販売しています。和紙を彫って染める「伊勢型紙キット」や平安時代からたしなまれてきた「刻み香」など、粋で雅なラインナップとなっておりますよ。

【おうちで体験できる伝統工芸2選】

■日本の歳時記を愉（たの）しむ 伊勢型紙レッスンキット

着物の染色の型紙である三重県鈴鹿市の伝統工芸「伊勢型紙」のキット。毎月1セット、12カ月にわたって「日本の歳時にまつわるモチーフ」を自分の手で描けるキットが届きます。

図案に沿ってデザインナイフで彫っていき、彫り上がった2種類の型紙を組み合わせてステンシルをすれば、インテリアにぴったりなフレームが完成するそう。型地紙（かたじがみ＝伊勢型紙の原材料）ならではのやさしい香りに癒されながら、穏やかなひとときを過ごしましょう。

ちなみに、型紙は繰り返し使用できるため、ちょっぴりお得感もあります。お部屋に飾るのはもちろん、季節のあいさつ状やラッピングにあしらうのも◎。

価格：月1セット 2420円

※このアイテムは1度のお申し込みで、12ヵ月分のお届けをご予約いただくパターンです。

■平安時代の高貴なたしなみ 空薫を愉しむ刻み香

『源氏物語』や『枕草子』にも登場する、日本で古くからおこなわれているお香の焚き方「空薫（そらだき）」。直接火をつけるのではなく、温めることで、穏やかな香りを空間に広げて楽しみます。

こちらのキットには、熱源となる「スティック香炭」と香りを発する「刻み香」が入っており、刻み香には世界各地から集められた全6種類の香りをラインナップしています。

パロサントに白檀、ホワイトセージなど、お香好きにはおなじみの香りがずらりとラインナップ。キットのほかには、空薫に必要なアイテムがすべてそろうツールセット（3190円）も販売中です。

価格：月1セット 2530円

【伝統工芸に触れられるお財布もあります】

う〜ん、どちらも素敵！ 充実した時間を過ごせそうですし、ゆったりとした時の流れに癒やされそう。また、いずれも日本的なのでお正月にもぴったりなんじゃない？

ちなみにフェリシモでは、「日本の伝統技術にふれる 京印伝の帆布がま口」（月1個 5170円）も販売しています。

こちらは、自らなにか行動を起こすのではなく、ただ持っているだけで伝統工芸に触れられるアイテム。3つのポケットがあり使い勝手もよく、サブ財布や小物入れとしても便利なんだって〜！

※価格はすべて税込みです。

