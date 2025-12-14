テレビ朝日系「生放送！M-1グランプリ一週間前SP俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語」（後0・55）が14日に放送され、「M-1グランプリ2025」決勝の審査員が発表された。

23年大会まで例年審査員を務めてきたお笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志の名前は、昨年に続いてなかった。

「中川家」礼二、「かまいたち」山内健司、「ナイツ」塙宣之、「博多華丸・大吉」博多大吉、「笑い飯」哲夫、「アンタッチャブル」柴田英嗣、「ミルクボーイ」駒場孝、「フットボールアワー」後藤 輝基、「海原やすよ ともこ」海原ともこの9人。駒場と後藤は初めて。

昨年の審査員は、「オードリー」若林正恭、「かまいたち」山内健司、「アンタッチャブル」柴田英嗣、「笑い飯」哲夫、「NON STYLE」石田明、「中川家」礼二、「博多華丸・大吉」博多大吉、「ナイツ」塙宣之、「海原やすよ ともこ」海原ともこの9人。今年は「オードリー」若林正恭と「NON STYLE」石田明の名前はなかった。

今大会は史上最多となる1万1521組がエントリー。21日の決勝に進出したのは「ドンデコルテ」「エバース」「ヨネダ2000」「豪快キャプテン」「ヤーレンズ」「真空ジェシカ」「めぞん」「ママタルト」「たくろう」の9組で、決勝直前に行われる敗者復活戦で残りの1枠が決まる。