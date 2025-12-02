【Nikon ミニ チュア カメラ コレクション2】 12月第4週 発売予定 価格：1回500円

「Nikon Z50II：NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR」

バンダイは、ガシャポン「Nikon ミニチュアカメラコレクション2」を12月第4週に発売する。価格は1回500円。

本製品は、細部までこだわり抜いたミニチュア化シリーズの第2弾として、Nikonの一眼レフカメラ、やデジタルカメラなどをミニチュアで表現したもの。

ミラーレスカメラ「Nikon Z50II」や一眼レフ「Nikon D850」のほか、フィルカメラ「Nikon 35Ti」やデジタルカメラ「COOLPIX S01」などがラインナップしており、全高約1.9cmから約3.5cmの手のひらサイズでミニチュア化している。

「Nikon ミニチュアカメラコレクション2」

種類：全8種

「Nikon D850：AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR」

「Nikon 35Ti」

「COOLPIX S01 ミラーシルバー」

「COOLPIX S01 ホワイト」

「COOLPIX S01 レッド」

「COOLPIX S01 ブラック」

「COOLPIX S01 ピンク」