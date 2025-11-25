¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈÀîÍªÅÍ¡¢Ç°´ê¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡¢8·î¤Ë¤Ï°ì·³½é¾¡Íø¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î3Ç¯ÌÜ¡¦µÈÀîÍªÅÍ¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿´ü¸ÂºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î31Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢8·î1Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¡¢8·î21Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¡¦½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¡¢¡ÖÀèÈ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç´Ä¶¤Î°ã¤¤¤È¤«¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¶µ¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢3»î¹ç¡¦14²ó¤òÅê¤²¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢Ã¥»°¿¶¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾å²ó¤ë15¡¢ËÉ¸æÎ¨3.86¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡2·î¤ÏÅÔ¾ë¥¥ã¥ó¥×¤Ç²á¤´¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï3·î18Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢Â³¤¯3·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¡£3·î26Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢½ã¿è¤ËÄ¹¤¤¤³¤È°ìËÜÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ÷¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÁö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÅê¤²¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î10Æü¤Îµð¿ÍÆó·³Àï¤Ç¤Ïº£µ¨½éÀèÈ¯¤·¡¢5²ó¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¡£Â³¤¯18Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¤Ç¤Ï6²ó2/3¤òÅê¤²¡¢2¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö7²ó¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÁ°¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹â¹»3Ç¯¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£2¡¢3Ç¯¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ÝÂêÅÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¾å¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤ÎÏ¢Æ°À¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÏ¢Æ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¯¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ÂÄê¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¤â¤ËÅêµå¤ò»Ù¤¨¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁà¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸½¾õ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£
¡¡3¡¦4·î¤Ï5»î¹ç¡¦20²ó1/3¤òÅê¤²¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢18Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨3.10¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢5·î¤ËÆþ¤ë¤È9Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤Ç6²ó8¼ºÅÀ¡¢24Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤â¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó4¼ºÅÀ¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡6·î29Æü¤Îµð¿ÍÆó·³Àï¤Ç¡¢½é²ó¤«¤é6²ó¤Þ¤ÇËè²ó¤Î¥×¥íÆþ¤ê¸å¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿°ÂÂÇ¤â¶Ï¤«¤Ë1ËÜ¤È6²ó¡¦87µå¤òÅê¤²¡¢1Èï°ÂÂÇ¡¢12Ã¥»°¿¶¡¢1Í¿»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë3¡Ý0¤Î4²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÅê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¸«Æ¨¤·¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£µÈÀîËÜ¿Í¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¶õ¿¶¤ê¤È¤«¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢3¡Ý0¤Î3²óÀèÆ¬¤ÎÅòÀõÂç¤ò2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢3¡Ý0¤Î4²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç»°ÄÍÎ°À¸¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿5µåÌÜ¤Î³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¥«¥Ã¥È·Ï¤Î¤è¤¦¤Êµå¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï²¿¼ïÎà¤«Åê¤²Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Ø¤Î¤«¤«¤ê¼¡Âè¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡6¡Ý0¤Î5²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Çºû¸¶Áà´õ¤ò2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯·Ï¤Îµ°Æ»¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬·è¤áµå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7·î9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³Àï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤ÈÏÃ¤Ï¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅÄÂ¼Î¶¹°¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£½é²óÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤ò3¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢5¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç12»î¹ç¡Ê8ÀèÈ¯¡Ë¤·¡¢5¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.67¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢7·î31Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¥×¥í½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢8·î1Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¡¢Æó·³Àï¤«¤éÃæ5Æü¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£0¡Ý8¤Î4²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢4²ó¡¦67µå¤òÅê¤²¡¢1Èï°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢5Í¿»Í»àµå¡¢3¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£8·î5Æü¤Î¼èºà¤ÇµÈÀî¤Ï¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤¬¤ê¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸ÅÐÈÄ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¤ÄÅö¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1¡£¡ÖÂ¼ÅÄÁª¼ê¤ÏÆó·³¤Ç¤â¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡£·¹¸þ¤È¤«¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2¡Ý11¤Î6²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÂ¼ÅÄÎç²»¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é4µåÌÜ¤Î118¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥×¥í½éÃ¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡°ì·³¤ÎÅÐÈÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢°ì·³¤ÈÆó·³¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢È©´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ºÅê¤Ç¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÆó·³¤è¤ê¹â¤¤¤Ê¤È¡£¤è¤ê¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤ä¤ëÃæ¤Ç¤³¤ÎÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÂçÃÀ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡°ì·³ÅÐÈÄ¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤¯°ì·³ÅÐÈÄ¤¬³ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤«¤Ä½é¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î21Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢½é²ó¡¢2²ó¤È´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢2¡Ý1¤Î3²ó¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢4²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¤¹¤ë¤ÈÂÇÀþ¤¬4²óÎ¢¤Ë»³¸ý¹Òµ±¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°2ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÂçÎÌ9ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£11¡Ý1¤Î5²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢5²ó4¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸åÌ£¤¬°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÍ½Äê¤¬ºÇ½é¤Ã¤«¤éÁ´ÎÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤È¤Ïµ¤¹ç¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤È¸À¤¨¤Ð¤Þ¤¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤¢¤½¤³¤òÎã¤¨¤ÐºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤È¤«¡¢Ã¤¸ÊÁª¼ê¤òÆâÌî¥´¥í¤Ç¥²¥Ã¥Ä¡¼¤¬¼è¤ì¤ë¤À¤È¤«Èè¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤Ç¤¤ëºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤Èº£ÆüÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È°ì·³¤ÈÆó·³¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢5²ó¤ÎÀèÆ¬¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤³¤³¤Ç»°¿¶¤À¤È¤«¤³¤³¤ÇËÞÂÇ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÍß¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¤Î»ý¤Áµå¤Î»È¤¤Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ì·³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤È¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¸å¤Ï¡¢°ì·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç2»î¹çÅÐÈÄ¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÖÆ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âº¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÅÄÃæÀ²Ìé¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
