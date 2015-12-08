千葉ロッテマリーンズに所属するプロ野球選手（捕手）。1994年5月13日生まれ、大阪府大阪狭山市出身。
8月1日の西武戦でプロ初登板、21日の楽天戦でプロ初先発・初勝利を手にした
BASEBALL KING
フルカウント
他球団でのプレーも視野に入れていたが、単年契約で残留を決めたようだ
スポーツ報知
娘が最後の挨拶で号泣したときは、田村さんも目を潤ませていたと関係者
NEWSポストセブン
日本ハムの杉谷拳士は「来たぞホームランバッター」とおちょくられたと証言
デイリースポーツ
この日は2軍の全体練習にも参加させてもらえず、自主練習を強いられた
田村龍弘や荻野貴司なども診断されており、チーム内の感染者は5人
タイブレークとなった10回表に3点を失ったものの、上林誠知の3ランで同点に
「チームもこういう状況で選んでいただいた」と監督推薦の田村龍弘が言及
二木康太は9回に直球を右翼席へ運ばれ、自身初の完封を逃した
スポニチアネックス
恋愛禁止だった高校時代から愛をはぐくみ、交際期間は6年に及んだそう
ビハインド時に138打数44安打で打率.319の記録を残す、西武の栗山巧など
「全国に名前を売る活躍をしてMVPを取ってくれればね」とコメント
日本ハムの中田翔をまねて「馬でも買おうかな」と上機嫌に語った田村