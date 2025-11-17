芸能事務所LDHは17日、公式サイトを更新。「【大切なお願い】プライバシー侵害、SNS上での誹謗中傷について」と題し、ファンによる悪質な行為や、誤情報の拡散、誹謗中傷について注意を促した。SNS時代に芸能人に対する誹謗中傷は尽きず、所属事務所が対応を表明することが相次いでいる。

LDHは「現在、事務所や関連店舗周辺、近隣店舗内などにおける出待ち・入待ち行為、遭遇情報をSNSなどで発信する行為が多数確認されております」と報告。さらに「加えて、SNS上において憶測や誤情報の拡散、また個人への誹謗中傷を含む悪意のある内容の投稿も多数確認されております」とし、「これらは、本人および関係者の心身に悪影響を及ぼす可能性があり、プライバシーを著しく侵害する極めて悪質な行為です」と警告した。

続けて「弊社では、これらの行為に対し、警察や弁護士と連携し、法的措置を含む厳正な対応を進めております。すでに複数の事案について、特定された一部該当者に対しては警察や弁護士より警告を実施しております。今後も所属タレントの安全確保のため、悪質な行為には断固たる措置を講じる所存です」と強調した。

所属タレントに対する悪質行為を巡り、芸能事務所が法的措置を講じている、または検討していることを発表するケースが相次いでいる。

人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」の所属事務所は3日、ンバーや事務所への「悪質な行為」について厳しい姿勢で臨む声明を発表した。誹謗中傷以外にも著作権を侵害する行為やアーティストやスタッフになりすましたアカウントの運用も確認されているとした。すでに重度の迷惑行為を行った対象者の身元を特定し、法的措置を取った実例もあるといい、「弁護士や各機関と協力して厳正に対処してまいります」と強調した。

9日にはタレント指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」が、インターネット上でグループ及びメンバーへの誹謗（ひぼう）中傷や根拠のない噂の流布があると警告した上で、すでに複数の事案に関して訴訟提起をしていると報告した。

12日には音楽プロダクション「BMSG」も公式サイトを通じ、所属アーティストおよびRYOKIこと三山凌輝（26）に対するSNS上の誹謗中傷について声明を発表。「あらゆる法的措置を講じることも辞さない」と強い姿勢を強調している。

日本国外でも、韓国の女性5人組「NewJeans」の所属レーベル「ADOR」は17日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じて声明を発表。NewJeansに対する誹謗中傷、フェイクニュースの流布などの権利侵害に対して、法的措置を講じると警告した。