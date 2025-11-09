「フルグラ ブラックサンダー味」2025年も登場/容器にそのまま牛乳を入れて食べられるブランド初の個食スタンドパックも

カルビーは、有楽製菓が展開するチョコ菓子『ブラックサンダー』とのコラボレーション商品「フルグラ ブラックサンダー味」を発売する。

500gの大容量タイプは、11月10日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売する。ブランド初の個食スタンドパックは、11月11日から関東のファミリーマート一部店舗で数量限定発売する。

〈発売3年目を迎える人気フレーバー〉

カルビー『フルグラ』と有楽製菓『ブラックサンダー』は、2018年3月にグラノーラチョコバー「フルグラサンダー」で初めてコラボレーションを実施した。

その後、有楽製菓監修のもと、開発開始から約1年を経て「フルグラ ブラックサンダー味」を2023年11月、2024年11月に発売。好評をうけ、3年目となる今年も発売することにしたという。

有楽製菓 ブラックサンダー

〈『フルグラ』ブランド初の個食スタンドパックも〉

また、『新しいフレーバーを少し試してみたい』という声が多く寄せられたことから、『フルグラ』ブランド初の包装形態として、手軽に1食分だけ楽しめる、個食のスタンドパックを開発した。

開発時には、牛乳やヨーグルトを入れて持ち上げても問題ないか検証を行ったという。工場でも初めてのサイズだったため、開発や工場の協力のもと、細かくテストを実施。パッケージ表示の作り込みをし、『フルグラ』ブランドとして初めて、袋のまま牛乳やヨーグルトを入れて食べることができる容器を発売することにした。パッケージの右上には、牛乳やヨーグルトをそのまま入れても良いことが分かるよう、アイコンを配置している。

フルグラ ブラックサンダー味 ブランド初の個食スタンドパック

◆「フルグラ ブラックサンダー味」

【想定価格】50g:税込181円、500g:税込1,000円前後

ブラックサンダープレーンビスケットとココアパウダーを加えた黒色のグラノーラに、ブラックサンダーココアクッキー･いちご･ラズベリーをトッピングした。“ザクザク感イナズマ級”の味わいだという。食物繊維･鉄分･8種のビタミン入り。

フルグラ ブラックサンダー味 500gの大容量タイプ

■フルグラ 公式ウェブサイト