『ラプンツェル』の魔法が傘に宿る♪ディズニーステンドグラスアンブレラが登場

ディズニープリンセスの世界観を日常に取り入れたいあなたへ。株式会社サントスが展開する大人気シリーズ『ディズニーステンドグラスアンブレラ』より、「ラプンツェル」のデザインが待望の再販♡まるで光を透かしたステンドグラスのようにきらめく美しい傘は、持つだけで気分を明るくしてくれる特別な一本です。

ラプンツェルの世界がきらめく♡魔法のようなデザイン

『ディズニーステンドグラスアンブレラ』は、透明感のあるビニール素材に幻想的なプリンセスアートを施したシリーズ。

『アリエル』『アリス』『ベル』『アナと雪の女王』『ジャスミン』『ティンカー・ベル』など、人気キャラクターが美しいステンドグラス調で描かれています。

光を通すと浮かび上がる色彩が、まるで本物のステンドグラスのように輝き、雨の日をロマンティックに演出します。特に『塔の上のラプンツェル』のデザインは、物語の華やかさと自由なスピリットを感じさせる人気モデルです♪

上品さと実用性を両立したアンブレラ

持ち手にはクリア素材を採用し、縁にはバイアステープで上品なアクセントをプラス。軽くて丈夫なグラスファイバー骨を使用しており、デザイン性と実用性を兼ね備えています。

親骨60cmとしっかりしたサイズ感ながらも、軽やかに持てるのが魅力。雨の日のファッションアイテムとしても存在感抜群です。

全ラインナップ＆販売情報

『リトルマーメイド』のアリエル

『アラジン』のジャスミン

ラインナップは『アリエル』『アリス』『ラプンツェル』『アナと雪の女王』『ベル』『ジャスミン』『ティンカー・ベル』の全7種。

価格は2,178円（税込）（税抜価格1,980円）で、素材はポリエチレン・スチール・グラスファイバー。全国の取扱店舗や、サントスオンラインストア、楽天市場店、スーパーデリバリーで販売中です。

ステンドグラスのような透明感で、どのプリンセスも幻想的に輝く一本♡お気に入りのキャラクターをぜひチェックして。

雨の日もプリンセス気分で♡

『ラプンツェル』の再販をはじめ、ディズニープリンセスが描かれた『ディズニーステンドグラスアンブレラ』は、まさに“雨の日の魔法”をかけてくれる存在。

日常の中に小さなときめきをくれるデザインで、傘を開くたびに心まで明るくなれそうです。お気に入りのプリンセスと一緒に、雨の日もおしゃれを楽しんでみませんか？