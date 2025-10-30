HANA・CHIKA×伊藤沙莉“三角チョコパイ”新TVCMで息ぴったりキレキレダンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAのCHIKAと伊藤沙莉と共演するマクドナルド“三角チョコパイ”の新TVCM『ティラミスの運命…』篇が、11月4日より放映される。

■TVCM概要

新TVCMでは、マクドナルドCM初出演となるHANAのCHIKAが、俳優の伊藤沙莉と共演。白樺が美しい公園を舞台に、ふたりがマクドナルドのTVCMダンス史上最高難易度ともいえる「三角チョコパイの歌」にあわせた“キレキレダンス”を披露し、「チョコパイの季節」を華やかに盛り上げる。

“三角チョコパイ”の季節を颯爽と祝う、伊藤沙莉とHANAのCHIKA。白樺が美しい公園で、キレッキレのダンスを以心伝心で踊り、5年ぶりにザクとろ食感に進化して復活した“三角チョコパイ ティラミス”のおいしさに、思わず笑みが溢れる。息ぴったりの「おかえり！」や、アドリブのロボットダンスにも注目だ。

■撮影エピソード

■沙莉とCHIKAの、アドリブ合戦が炸裂！

CHIKAを「才能の塊すぎて、本当に憧れ」だと語る沙莉。撮影現場では、ふたりのあまりの相性の良さに魅せられた監督から、追加のリクエストが連発。CMに散りばめられたアドリブシーンも見どころのひとつ。

■「幸せの極み」と“HANA推し”の沙莉

CHIKAとの共演を「幸せの極み」と語る沙莉。撮影前日にはHANAのファンミーティングにも参加しており、「初対面では目も見られなかったので、今日は気合いを入れてきました！」とのこと。一方のCHIKAも「昔からドラマを観ていたので感激です」と相思相愛のペアが誕生した。

■バラエティ豊かなダンスにも注目

お馴染みの三角ポーズはもちろん、アドリブのロボットダンスから、この季節を待ち侘びたゾンビのような振り付けまで、これまでのシリーズの中でも特に多種多様な振り付けが見どころ。まるで姉妹のような装いで、息ぴったりに踊るふたりに注目だ。

■CHIKA、伊藤沙莉 インタビュー

■関連リンク

マクドナルド公式サイト

https://www.mcdonalds.co.jp/

キャンペーンサイト

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/sankakuchocopie/

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo

■【画像】CMカット

■【画像】メイキングカット