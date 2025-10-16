ヴィタメール日本上陸35周年記念♡限定ケーキ＆記念BOX登場

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」が日本上陸35周年を迎え、日頃の感謝を込めて特別な限定アイテムをご用意♡11月1日から3日間限定で懐かしのケーキを復刻販売するほか、人気焼き菓子を詰め合わせた記念BOXやロゴ入りティースプーン＆フォークも登場。甘く華やかなスイーツで、特別なひとときをぜひ楽しんでください♪

3日間限定♡復刻ケーキで懐かしの味

ヴィタメール

クープ・ド・フーダン

クノプフ

日本初出店当時の人気ケーキ「ヴィタメール」「クープ・ド・フーダン」「クノプフ」が11月1日(土)～11月3日(月・祝)の3日間限定で登場。

価格は各486円（税込）で、数量限定・おひとり様1種につき1個まで。繊細なチョコムースやヘーゼルナッツ、マロンや洋梨のムースなど、当時の味わいを忠実に再現しています。

秋冬のご褒美アイス♡「セブンプレミアム クッキークリーム」2種が新登場！

35周年記念♡アニバーサリーBOXでお祝い

35周年記念 アニバーサリーBOX

人気焼き菓子「マカダミ・アショコラ」「マドレーヌ」やドラジェを詰め合わせた、35周年記念アニバーサリーBOXが登場。価格は8個入2,160円（税込）で、数量限定販売です。

ドラジェはお祝いの象徴として幸せを分け合う意味を込めています。自分へのご褒美やギフトにもぴったり♪

限定ノベルティ♡ロゴ入りスプーン＆フォーク

11月1日(土)より、ヴィタメール店舗で税込3,500円以上購入すると、先着でロゴ入りティースプーン＆フォークのセットをプレゼント。

限定のスプーンとフォークで復刻ケーキやアニバーサリーBOXを楽しめる、特別な機会です。※数量限定、品切れの場合あり。

ヴィタメール35周年を特別なスイーツで楽しもう

ヴィタメールの35周年を記念した限定ケーキやアニバーサリーBOX、さらにロゴ入りティースプーン＆フォークで、日常を少し特別に彩るひとときをお過ごしください♡

懐かしの味わいと洗練されたチョコレートの香りに包まれながら、大切な人と一緒に至福の時間を楽しんでください♪心までほっこり温まるスイーツ体験をぜひどうぞ。