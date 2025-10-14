10月14日、『STARTO ENTERTAINMENT』所属のアイドルグループ・SUPER EIGHTの村上信五が一般女性との結婚を発表した。

【写真】「泣かせんなよ」元&現メンバーに粋な計らいをした村上の結婚発表文書

村上は、《まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです》《SUPER EIGHT の一員として横に寄り添い、信じて支えてくれる仲間たちに導かれ、いつも輝く未来を見据えることができました。そしてファンの皆さまとの長年の経験が貴い道を照らしてくれました。その大きな支えと安らぎに感謝してもし尽くせません》と報告。文末には《おおきに ありがとう》という言葉もあり、なんとも彼らしい締めくくり方となっている。

村上が堂々見せていた“結婚宣言”

旧・関ジャニ∞ことSUPER EIGHTのメンバーでは、2人目の結婚。今年2月には、大倉忠義も一般女性との結婚を発表していた。

村上については今年7月24日、『FRIDAY』で熱愛が報じられていた。お相手は20代の女性で、女優・高畑充希を彷彿とさせる雰囲気の黒髪美女。ふたりは6月に沖縄、7月には北海道を訪れてバカンスを満喫していたという。記事では、羽田空港で撮影された、帽子とマスクで変装した村上が女性の一歩後ろを歩くツーショット姿も掲載されていた。

この報道当時、『FRIDAY』公式Xが投稿した《STARTO社のトップアイドルが「年下美女」とバカンス！ 7月24日15時配信予定!!》という告知に対して、《トップアイドルって村上かい！》などとツッコミも殺到していたが、めでたく結婚を迎えたようだ。

そんな村上は、熱愛報道のわずか6日前に放送された『酒のツマミになる話2時間スペシャル』（フジテレビ系）で、恋愛観を問われた際にある“宣言”をしていた。

「“出役の方はもういいっすね”と、パートナーは一般人がいいと告白。さらに、“次に出会った人はほぼ結婚を前提に……”とも述べていました。熱愛報道や結婚発表のタイミングを考えると、“次に出会った人”という言葉は若干、事実を濁していた感がありますが、村上さんにとってはお相手への“公開プロポーズ”だったのかもしれませんね」（芸能ライター）

結婚報告では《今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたしますので、引き続き応援いただけたら、うれしいです。どうか、宜しくお願いします》とも綴っている村上。“トップアイドル”として、結婚後も変わらずファンを楽しませてほしい！