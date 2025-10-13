【しまむらのチェック柄】がたまらん可愛さ♡ 大人こそ着たい！「主役級トップス」

コーデを一気に秋らしく演出してくれるチェック柄は、今秋も注目したいところ。そこで今回は【しまむら】で発売されているチェック柄のトップスをピックアップ！ プチプラなのに存在感があり、1枚でコーデの主役級になるアイテムが揃っています。暑さの残る日にも取り入れやすく、今から秋本番まで大活躍の予感です。インフルエンサーの着こなしもあわせてご紹介するので、ぜひ参考にして取り入れてみて。

チェックシャツはシアー素材で変化を

【しまむら】「シアーCHシャツ」\1,639（税込）

くすんだ柔らかなカラーのチェックシャツは、ほんのりシアー素材で新鮮な印象に。ドロップショルダーでゆったりとしたシルエットなので、羽織としてもレイヤードにも使えそう。落ち着いたブラウンがアクセントになっており、秋のブラウン系のコーデにもぴったり。インナーにタートルネックニットを合わせ、季節感を出しつつモードでおしゃれな雰囲気に仕上げています。

コーデが華やぐデザインチュニック

【しまむら】「ブラウンCHKイレヘムキャミ」\1,089（税込）

立体的なシルエットがぐっとおしゃれな雰囲気を漂わせるキャミチュニック。トレンドカラーのブラウンを使ったシックなカラーリングで、秋冬のスタイルに馴染みつつもいつものコーデを華やかに仕上げてくれそう。動くたびに揺れるイレギュラーヘムのデザインが、ほどよく体型カバーをしながら洗練された印象に。1枚でコーデが映えるので、ボトムスやインナーはシンプルにまとめるのがおすすめ。細身のボトムスとの相性も抜群で、様々な着こなしと合わせやすいのも嬉しいポイント。

シアーインナーもチェック柄でアップデート

【しまむら】「CKシアーインナー」\1,089（税込）

引き続きトレンドのシアートップスは、チェック柄で周りと差をつけてみて。シアーなブラウンの素材にモノトーンのチェック柄で、ほどよい肌見せが叶いそう。シックなデザインながら首もとと手首にはさりげないフリル風のデザインでほんのり甘さをプラス。ジーンズなどカジュアルなアイテムと合わせればデイリーユースに。カーディガンやニットのインナーとして、襟や袖をチラ見せした上級者コーデもぜひ今年は挑戦してみて。

ハンサムにキマるチェックベスト

【しまむら】「サッカーCKフリルベスト」\1,639（税込）

2段フリルがキュートなベストは、きちんと感とおしゃれを両立したい人におすすめ。深めのVネックデザインがジャケットのような雰囲気を漂わせつつ、ウエストからふわっと広がるシルエットが女性らしい印象に。端正なウィンドウペン風のチェック柄なので甘くなりすぎず、ハンサムなコーデにも。モノトーンアイテムとシルバーのアクセサリーを合わせてクールな着こなしに仕上げています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様、@h_n_l_28様、@ririka_shimamura様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S