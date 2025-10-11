そのまま処分しがちな古タオルですが、「ちょっと困ったとき」に頼れるアイテムになります。日常の家事はもちろん、旅行やレジャーなどにも活躍。小さく切ったり、大きなまま再利用したり、工夫次第で思いがけない使い道が広がります。YouTube「60歳からの幸せライフ」でシニアライフを発信しているライフさんに、使い古しのタオル活用法を伺いました。

1：小さく切って化粧落とし布に

使い古したやわらかなタオルを小さく切れば、やさしい肌あたりの化粧落とし布に。私は洗って繰り返し使い、コットンを買いたす手間が減りました。

【写真】これからの季節、窓の結露ふきに便利

旅行や外出時に数枚持っていけば、急なメイク直しにも便利。日常のちょっとした安心につながります。

2：包丁ふきとして

料理の合間に包丁の水分をサッとふき取るのにも使っています。まな板のそばに常備しておくと、調理が中断されず効率的。現役のふきんやタオルと違い、古タオルなら使い終わったらそのまま掃除に使えます。

3：ベンチや石段の座布団代わりに

観光地や公園でベンチや石段に腰を下ろすとき、冷たさや湿り気が気になることがあります。そんなとき古タオルを一枚敷けば、座面が快適になり安心。お気に入りのハンカチやタオルと違って、汚れても気にならないので気軽です。

折りたためば厚みが出て簡易クッションにもなり、歩き疲れた足を休めるひとときにやさしく寄り添ってくれます。

4：荷物梱包時のクッション材に

引っ越しや宅配便で旅先に荷物を送るとき、古タオルは衝撃を吸収するクッション材として活躍します。皿やグラスなどの割れ物をやさしく包み、新聞紙よりもしっかり保護。

使い終わったら掃除用に再利用でき、ムダがありません。

5：洗車用クロスに

クルマを洗ったあと、古タオルで水滴をふき取ればピカピカに。吸水力があるので時短になり、ボディを傷つけません。

専用クロスを買わなくても十分に活躍し、洗ったらまた次回に使える。経済的で気軽なカーケアアイテムです。結露した窓をふいたり、ハンドルやドア部分など車内をふく用にも。

6：窓の結露ふきに

冬場に悩まされる結露も、古タオルがあれば手軽にふき取れます。吸水性が高いので一度でしっかり水分を吸収し、カビの発生を防ぎます。

使い終わったらそのまま雑巾として掃除に回せるので、衛生的にも安心。冬の家事効率を高めてくれます。

何気ない一枚が、暮らしを支える大切な味方に

古タオルは「掃除道具」だけでなく、旅行やレジャーといった幅広い場面で役立つ万能布。捨ててしまう前にひと工夫すれば、暮らしを支える大切な味方になります。

思いがけない場面で助けられることも多く、安心感につながります。何気なく、家事も生活も快適にしてくれている存在です。古タオルをしまい込んだり捨ててしまう前に、ぜひ日々の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。