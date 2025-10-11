お友達の先輩ワンコが大好きなゴールデンレトリバー。グイグイ接近していたらまさかの…！？あまりにも一方通行な愛は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破。「人間みたい」「目が縦…ｗｗ」「表情の差ありすぎｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

お友達の先輩ワンコが大好き♪

TikTokアカウント「koro11.18」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「コロッケ」くんと、同じゴールデンさんの先輩犬「こまき」くんのお姿。こまき先輩が大好きなコロッケくんは、常にべったりとくっつきそばを離れなかったそう。

嬉しくて笑顔のコロッケくんですが、荒いハァハァという息遣いがこまき先輩の耳を直撃していたそう。近すぎる距離感を見たコロッケくんの飼い主さんは、思わず『ちょっと離れたら？』と声をかけたといいます。

どこまでもついていきます♡

忠告に耳を傾ける様子はないコロッケくん。今度はこまき先輩をクンクン…。コロッケくんの愛を止めることは飼い主さんでも無理だったとか。

その後は逃げるように場所を変えたこまき先輩ですが、コロッケくんはすぐに後を追い、くっついて離れなかったそう。わざわざ狭い隙間に移動したこまき先輩の機転は無駄足となってしまいました…！

ついに我慢ならなくなったこまき先輩は、カーテンに隠れるという荒業までお見せしたそう。

無邪気な後輩犬に振り回された結果…！？

飼い主さんにたしなめられたコロッケですが『なにがダメなの？』と言わんばかりの無邪気な笑顔だったとか。こんなに大好きな相手がいるなんて羨ましくも思えます。

コロッケくんと距離をとろうとしたこまき先輩、ついには壁と一体化するほど隅で小さくなっていたそう。ちょっぴり潰れたお顔は、真ん丸の目も細く縦になってしまうほど…！

コロッケくんの一方通行な愛は多くの人をホッコリさせ、優しい笑いが生まれたのでした。

この投稿には「パイセンの目(笑)」「ふたりとも可愛い♡」「距離感バグッてるｗ」などのコメントが寄せられています。コロッケくんの天真爛漫さと、こまき先輩の人間らしい姿に笑ってしまった人は多いようですね。

TikTokアカウント「koro11.18」には、賑やかなコロッケくんの日常が紹介されています。チャーミングな姿にぜひ癒されてくださいね。

