映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」

(C)創通・サンライズ

シリーズ最新作、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の公開日が2026年1月30日に決定。全国365館にて公開される。最新予告映像とメインビジュアルが公開された。

予告『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』│2026年1月30日(金) 公開

反地球連邦政府運動マフティーのリーダーである主人公ハサウェイ・ノアが､数奇な出会いの末、不思議な力を持つ少女ギギ・アンダルシア、そして対峙する地球連邦軍のケネス・スレッグ大佐と出会い、三人の運命が交錯する物語。

新しい予告映像では、ギギへの思慕が振り払えぬままマフティーとしての目的を遂行すべく行動するハサウェイと、マフティー殲滅の準備を進めるケネス、そんな2人の運命をつなぐギギ、彼らを取り巻く人間模様が描かれる。

ハサウェイの声を務める小野賢章、ギギの声を務める上田麗奈、ケネスの声を務める諏訪部順一からコメントも到着している。

「すべてが狂っている」 この世界に疑問を持つ男は、何が正義なのか、何のために戦うのか、1人で抱え込んで苦しみます。

そして歯止めが効かなく大きくなっていくギギの存在。

狂っているのは、世界なのか、それとも。

公開を楽しみにお待ちください。

上田麗奈（ギギ・アンダルシア役）

彼女に、自分が戦いの行方を左右する存在であるという自覚はあるのかないのか…。

「ハサウェイ・ノア」という名前の一音一音をころがして遊んでいるように聞こえる台詞もありますが、真剣に悩み、考える彼女の姿というのもまた、皆さんにお届けできたらと嬉しいなと思っております。

大変長らくお待たせいたしました。私も首を長くして待っておりました。『閃光のハサウェイ』第２章が遂に！ いやが上にも緊張感が高まっていく予告編は鳥肌モノ。運命に翻弄される彼らの物語が、また一歩先へと進みます。どうぞご期待ください！

作品公式サイトでは今作から登場するキャラクターも一部公開。また、日本以外の地域でも劇場上映されることが決定している。

あらすじ

U.C.0105、シャアの反乱から12年--。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府高官の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備する中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。