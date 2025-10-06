ファミマ 人気パンの裏側をクイニーアマン風に仕立てた「オモテもウラもおいしいパン」3品発売

ファミリーマートは、プライベートブランド『ファミマルBakery』から、人気のパンの裏側をクイニーアマン風に仕立てた新シリーズ「オモテもウラもおいしいパン」3品を、2025年10月7日から全国約1万6,300店舗で発売する。

ラインアップは、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」(税込185円)、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」「アップルパイタルト×クイニーアマン」(各税込198円)の3品。

『ファミマルBakery』は、プライベートブランド『ファミマル』のベーカリーラインとして、2023年10月から展開している。「オモテもウラもおいしいパン」シリーズは、2周年を迎えた『ファミマルBakery』の新商品として発売するもの。

定番人気のパンの裏側に、発酵バター風味のあめを組み合わせ、キャラメリゼすることで、クイニーアマンのような香ばしさと食感を加えた。一度で2つの味わいが楽しめる“ハイブリッド食感”が特徴となっている。組み合わせる生地や素材を変えることで、あめの風味や食感など、それぞれの個性を楽しめる。

〈ラインアップ一覧〉

◆「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」税込185円

バター風味のビスケット生地をかけたデニッシュメロンパンの底に、あめを敷いて焼き上げた。バター入りのマーガリンを折り込んだクロワッサン生地、あめ、ビスケット生地を組み合わせることで、通常のクイニーアマンでは味わえない「ザクッ」とした食感を実現した。

◆「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」税込198円

チーズケーキを絞ったデニッシュ生地の底に、あめを敷いて焼き上げた。チーズケーキ生地は、クリームチーズとカマンベールチーズクリームを組み合わせ、工場で独自に配合したものを使用している。チーズケーキの濃厚さとあめの甘さとの絶妙なバランスを実現し、クイニーアマンの「カリッ」とした食感が楽しめる。

◆「アップルパイタルト×クイニーアマン」税込198円

りんごダイスとりんごジャムを組み合わせたりんごフィリングを包んだアップルパイタルトの底に、あめを敷いて焼き上げた。パイ生地とタルト生地を貼り合わせ、あめにりんごと相性の良いはちみつフレーバーを加えることで、奥行きのある味わいと「カリほろっ」とした食感を実現している。

※3品ともに沖縄県では仕様と価格が異なる。

「オモテもウラもおいしいパン」3品の発売を記念し、キャンペーンを実施する。

【パン20円引きレシートクーポンがもらえる】

10月7日から10月20日までの間、『ファミマルBakery』のパンを1品買うごとに、『ファミマルBakery』のパン全品に次回使える20円引きレシートクーポンがもらえる。レシートクーポンの使用期間は、2025年10月7日7時〜10月27日まで。

【Xでは新商品の無料クーポンがもらえる】

ファミリーマート公式Xでは、2025年10月7日8時〜10月13日までの間、新商品いずれか1品の無料クーポンが当たるキャンペーンを実施する。

ファミリーマート公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、対象ポストをリポストすることで参加。抽選で1万人に「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」「アップルパイタルト×クイニーアマン」のいずれか1品の無料クーポンが当たる。クーポンの引換期間は、2025年10月7日8時〜10月20日まで。

