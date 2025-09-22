¸µ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖºÇ¤â¥³¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¤¼Ö¤Î¼êÊü¤·Êý¡×¡£¡Ö²¼¼è¤ê¡×¤È¡ÖÇã¼è¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¡©
ËèÇ¯9·î¤Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼³Æ¼Ò¤Ç¡È·è»»¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤òÇã¤¦¤Î¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¼Ö¤òÇã¤¦¾ì¹ç¡¢¤ªÅ¹¤Ë²¼¼è¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤Î²¼¼è¤ê¤ÎÊýË¡¡¢¾¯¤·Â»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ªÆÀ¤Ë²¼¼è¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¸µ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¶ÐÌ³¤ÎÉ®¼Ô¡Ê±§Ìî¸»°ì¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ö²¼¼è¤ê¡×¤È¡ÖÇã¼è¡×¤Î°ã¤¤
¤Ï¤¸¤á¤Ë²¼¼è¤ê¤ÈÇã¼è¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼¼è¤ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÇã¤¦¼Ö¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¼Ö²°¤µ¤ó¤Ë¼Ö¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ²¼¼è¤ê¼Ö¤Î²ÁÃÍ¤ò¿·¤·¤¤¼Ö¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤«¤éº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦Çã¼è¤Ï¡¢¼Ö¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅËÜ¤ä¸ÅÃå¤ò¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Î¼Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¼¼è¤ê¤ÈÇã¼è¤ÎÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ï¡Ö¼Ö¤ò°ú¤ÅÏ¤¹»þ´ü¡×¤Ç¡¢²¼¼è¤ê¤Ï¿·¤¿¤ËÇã¤¦¼Ö¤ÎÇ¼¼Ö¤ÈÆ±»þ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢Çã¼è¤Ï·ÀÌó´°Î»¸å¿ôÆü°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¤Þ¤Ç¤¬Ã»´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÇã¼è¤ÎÊý¤¬ººÄê³Û¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼¼è¤ê¤Ï¼Ö¤Î¾ÍèÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò´Þ¤ó¤Ç¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¼è¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È·ÀÌó¸å¤Ç¤â¡Ö²¼¼è¤êÀèÊÑ¹¹¡×¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦
¿·¤·¤¤¼Ö¤ÎÇ¼¼Ö¤Þ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Î¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¼Ö¤ò»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤¯¼Ö¤òÇä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é²¼¼è¤êÀè¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÀÌó¤ÎÊÑ¹¹¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ïÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¸«ÀÑ¤â¤ê¤«¤é²¼¼è¤ê¼Ö¤ò³°¤¹¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
¾¦ÃÌ¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²¼¼è¤ê¼Ö´Þ¤á¤Æ¤³¤Î¤ªÃÍ°ú¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²¼¼è¤ê¼Ö¤Î²Á³Ê¤ÈÃÍ°ú¤³Û¤È¹ç»»¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¾å¤ÎÃÍ°ú¤³Û¤òÂç¤¤¯¤·¡¢¤ªÆÀ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢²¼¼è¤ê¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃÍ°ú¤¾ò·ï¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¼¼è¤ê¼Ö¤ÎººÄê³Û¤¬ÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇã¼è¶È¼Ö¤ÎººÄê¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¸«ÀÑ½ñ¤Ï²¼¼è¤ê¼Ö¤ò³°¤·¤Æ¤âÃÍ°ú¤³Û¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÎÇ§¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤éÇã¼è¶È¼Ô¤ËÇäµÑ¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼Ö¤ÎÇ¼¼Ö»þ´ü¤Î¶á¤¯¤Ë¼Ö¤òÇä¤ëÃÊ¼è¤ê¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ç¯¼°¤Î¸Å¤¤¼Ö¤Ï²¼¼è¤ê¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤«¤â
Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¼Ö¤ä´õ¾¯¼Ö¤ÏÇã¼è¶È¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤ªÆÀ¤Ê²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Å¤¤¼Ö¤ä¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ï²¼¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¼Ö¤òÇäÇã¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¤Íý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¼è¶È¼Ö¤Ï½¤Íý¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½¤Íý¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çã¼è¶â³Û¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ä¸Å¤¤¼Ö¤Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼²¼¼è¤ê¤òÁªÂò¤·¤¿Êý¤¬Çã¼è²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¿ôËü±ß¤Î¤¿¤á¤ËÇã¼è²°¤ò²¿·ï¤â²ó¤Ã¤ÆººÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤êÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²¼¼è¤ê¼Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ö¤«µÒ´ÑÅª¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥óÅª¤ËÊ£¿ô¤Î¶È¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÊ¸¡¿±§Ìî¸»°ì¡ä
¡Ú±§Ìî¸»°ì¡Û
ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼êÆü·Ï¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¶ÈÌ³¡¦¶µ°é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢AFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gengen801
