¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö£¸ÈÖ½Ð¸ý¡×¡ÊÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ²¼Å´¤ÎÄÌÏ©¤òÊâ¤¡¢°ÛÊÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ú¤ÊÖ¤·¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ê¤à¥²¡¼¥à¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡££¸ÈÖ½Ð¸ý¤òµá¤á¤ÆÌÂ¤¦ÃË¤ò±é¤¸¤¿ÆóµÜ¤Ï¡ÖËÍ»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅö½é¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¡¢¡ÊËÜºî¤òÇÛµë¤¹¤ë¡ËÅìÊõ¤Ë½Ð¶Ø¡Ê½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬£¸·î£²£¹Æü¤ÎÉõÀÚ¤ê°ÊÍè¡¢£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶½¼ý£²£´¡¥£¹²¯±ß¤È¤¤¤¦ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¡ÖÆ²¡¹¤ÈÅìÊõ¤ÎÀµÌÌÆþ¤ê¸ý¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£