セサミストリートマーケットの新作雑貨は1970年代の絵本を思わせるレトロなムードが魅力！ラインナップも豊富
グッズショップ、カフェ、ワークショップを複合した、世界で唯一の「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」に、レトロなムードが魅力の新作雑貨コレクションが到着！
セサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店、ららぽーと豊洲店、オフィシャルオンラインストアにて発売されたばかりで、早くも「かわいい！」と評判を呼んでいる。
■コレクションのテーマは「VINTAGE BOOK STYLE」！
新作のテーマは、「VINTAGE BOOK STYLE」。1970年代に発行された「セサミストリート」の絵本をデザインソースに、当時のアートにインスパイアされたヴィンテージ調のタッチを取り入れている。今回は、トートやポーチからステーショナリーまで、普段よく使うものをラインナップ。「セサミストリート」開始初期から登場しているキャラクターだけを取り入れ、当時の雰囲気を再現しているのも大きなポイント。70年代にアメリカのキッズたちが持ち歩いていたような、“あの頃らしさ”へのこだわりが持ち味だ。
■「VINTAGEトート」(各3850円)
トートバッグは、イエロー(クッキーモンスター)、ブルー(グローバー)、オレンジ(アーニー＆バート)、ピンク(ベティー・ルー)の4種類。マチ付きで、A4サイズもペットボトルもスッキリ収まる使いやすいサイズ感。落ち着いた色味とクタッとしたウォッシュ加工、わざとかすれを表現したグランジ加工のプリントなど、使い込んだ風合いが見事だ。
■「VINTAGEポーチ」(各2750円)
トートバッグと同じ色・キャラ展開のポーチは、ペンケースとして使うほか、メイクポーチ、ガジェットケースなど、幅広い用途に活躍。マチのないフラットタイプで、かさばらないのもうれしい！
■「VINTAGEノート」(各935円)
ホワイト(アーニー＆バート)とブルー(グローバー)の2種類から選べるノートは、いわゆる単行本と同じ大きさのB6サイズ。しっかりとしたハードカバー仕様で、中面にはキャラクターのイラストがワンポイントであしらわれる。ポンとそこに置くだけで絵になるから、SNS投稿の際の小物としても優秀！
■「VINTAGEレターセット」(各770円)
レターセットは、イエロー(クッキーモンスター)とオレンジ(アーニー＆バート)の2種類あり。明るい色合いの封筒に、シンプルな飾り罫がほどこされた便せんのセットで、ちょっとしたお礼やプレゼントに添えるメッセージを書き込むのにぴったり！
■「VINTAGEダイカット付箋」(各770円)
ホワイト(アーニー＆バート)とブルー(グローバー)の2デザインある付箋のセットは、ストーリー性のある台紙アートにもこだわりが。勉強や事務作業を楽しくさせてくれるので、どちらもゲットしたい！
ポップなのに派手すぎないカラートーンが、晩夏のファッションにもぴったりな「セサミストリートマーケット」の新作。シリーズでそろえて、70年代のピースフルなムードを堪能しよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
