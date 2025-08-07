¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥ÕÇäµÑ¡¢¥¦¥£¥í¥Ã¥¯Éé½ý¤ÇÃæÈ×¤¬¼êÇö¤Ë¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÎMF¥Þ¥Ã¥®¥óÁÀ¤¦
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÆ¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡£
GK¤Ç¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤òºòµ¨¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¸ÅÁã¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë²£¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë¤ò¥í¡¼¥ó¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¸½ºß³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ÎMF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥®¥ó¤À¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ô¥£¥é¤¬CL½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼çÎÏ¤ÎÇäµÑ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥®¥ó¤Ï¥ô¥£¥é¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10·î¤Ç31ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¤â»Ä¤ê2Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éº£¸å¤ÏÈà¤Îµî½¢¤Ë¤è¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£