Ladies and gentlemen, I've officially posted my way to the top:



I'm joining @X as Head of Product.



𝕏 is the most important social network in the world. It's where internet culture originates and where the world's most influential people convene.



Finding my community and… pic.twitter.com/MLU16rvXIP— Nikita Bier (@nikitabier) June 30, 2025

「Gas」や「TBH」といった10代向けSNSを創設したニキータ・ビア氏が、X(旧Twitter)の製品責任者に就任しました。Xの「タイムライン」の構築などに尽力するとのことです。Solana Advisor Nikita Bier Joins Elon Musk's X, Reigniting Crypto Payments Speculation - Decrypthttps://decrypt.co/327908/solana-advisor-nikita-bier-joins-elon-musk-x-crypto-payments

Someone should fix notifications— Nikita Bier (@nikitabier) June 30, 2025

Solana advisor and serial tech entrepreneur Nikita Bier joins X as head of product | The Blockhttps://www.theblock.co/post/360399/solana-advisor-serial-social-media-app-entrepreneur-nikita-bier-joins-xビア氏は10代向けSNSのGasやTBHの創業者で、ブロックチェーンプラットフォームを開発するSolana Labsのアドバイザーとしても活躍するテック起業家です。就任にあたり、ビア氏はXオーナーのイーロン・マスク氏と一緒にポーズを取っている写真を投稿しています。ビア氏は新しい役割の一環として、xAIが開発したXのチャットボット「Grok」で関連性の高いタイムラインを作成できるようにしていくと述べました。また、就任発表後すぐに「誰かが通知を修正する必要があります」と投稿し、改革の意欲を示しています。マスク氏は仮想通貨も取り扱える決済機能をXに導入する考えを示しているため、Solana Labsで経験を積んだビア氏を起用することで、Xと仮想通貨の統合に向けた取り組みが進むのではないかとの見方もあります。イーロン・マスクはTwitterを「決済サービス」にしようと考えている、ドージコインなどの仮想通貨も受け入れか - GIGAZINE就任発表当日、Solana Labsの独自通貨「SOL」は前日比で2.65%上昇したとのことです。