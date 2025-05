·Ý½ÑÅª¤Ê¡È¥Ô¥ï¥óÀ¹¤ê¡É¤â·òºß¡ª µÈ¾Í»û¤Î¿Íµ¤¥«¥ì¡¼Å¹¤¬°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、吉祥寺のカレーの名店「ピワン」移転オープンのニュースをお届け!

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#217】「ピワン」

吉祥寺駅近くの極狭店舗からスタートし「ピワン盛り」とも呼ばれる美しい盛り付けと素材の味を引き立てたおいしさで全国にファンを増やし、特にスパイスカレーの聖地である大阪での評価が高い「ピワン」。その後吉祥寺内の広い店舗への移転を経て、2025年3月17日、井の頭公園の目の前に2回目となる移転オープン(グランドオープンは3月20日)をしました。

店内は一人でも入りやすいカフェのような雰囲気

カウンター席が背中合わせに並ぶ店内は程よい広さであり、1店舗目と2店舗目の中間とも言えます。カフェのようなおしゃれな雰囲気と、目の前の井の頭公園の緑も感じる居心地の良い空間となっています。

入り口右手のカウンターで注文

テイクアウトもイートインも店舗外のカウンターで注文。イートインの場合は番号札を渡され、店内の席で待ち、カレーの提供と共にその番号札を返すというシステム。

名物の2種盛りはチキンカレーが固定で、もう1種類好みのカレーを選び、その内容によって価格が変わります。ピワンの2大看板メニューとも言える「チキンカレー」×「エビカレー」は、二刀流のしゃもじで綺麗に盛り付けられたご飯を真ん中に、チキンカレーを右、エビカレーを左に配置。チキンはカルダモンやクローブの香りをまとい程よくスパイシーでご飯の進むおいしさ。エビカレーはとにかく濃厚な海老だしを感じ、海老のうまみが凝縮してそのままカレーになったようなテイストで海老好きにはたまりません。

1種カレーからは「春キャベツと豚バラのカレー」1,180円に「温泉たまご スパイスラー油かけ」230円をトッピング。

「温泉たまご スパイスラー油かけ」

こちらも豚バラ自体の持つ自然で柔らかく奥深い甘みと、春キャベツの爽やかでほのかな甘みが活きたスパイス使い。オリジナルのスパイスラー油がかかった温泉卵との相性が良いので、この組み合わせがおすすめです。

是非「春キャベツと豚バラのカレー」に「温泉たまご スパイスラー油かけ」トッピングの組み合わせを試してほしい!

訪問したのは昼下がりの時間帯でしたがひっきりなしにお客さんが訪れていて相変わらずの人気。一時期の大行列ではなくなったのは吉祥寺駅から1駅離れた場所に移転したことも関係するのでしょうが、1駅離れたからこそ本当にピワンを愛する人が通うという状態になったとも感じました。

先述したように、一世風靡したその盛り付けを真似した店舗は数多くあれど、その味は真似できないハイクオリティだからこそ、長年の根強いファンが多い名店なのです。

1駅離れたとはいえ吉祥寺駅からも徒歩圏内。散歩がてら少し歩いて行けば、確実においしいカレーが待っていますよ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ピワン住所 : 東京都三鷹市井の頭3-31-16TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

The post 芸術的な“ピワン盛り”も健在! 吉祥寺 の人気 カレー 店が井の頭公園の目の前に移転オープン first appeared on 食べログマガジン.