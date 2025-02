犬やウサギなどの動物は、音に反応して耳をピンと立てたりぴくぴく動かしたりします。この動きは、動物の鼓膜に音を集中させて音を正確に特定して処理する重要な意味を持つ能力です。ドイツのザールラント大学で行われた研究では、人間にも音に反応して耳を動かす能力が備わっていることが判明しました。Vestigial auriculomotor activity indicates the direction of auditory attention in humans | eLife

https://elifesciences.org/articles/54536'Vestigial' human ear-wiggling muscle actually flexes when we're straining to hear | Live Sciencehttps://www.livescience.com/health/anatomy/vestigial-human-ear-wiggling-muscle-actually-flexes-when-were-straining-to-hear19世紀後半ごろに活躍したドイツの解剖学者であるロバート・ヴィーダーハイムは著書「The Structure of Man」の中で、人間には86の痕跡器官があるとしています。痕跡器官とは、退化によって本来の用をなさなくなった器官が形だけ残っているもので、代表的なものに男性の乳首や尾の一部である尾骨、親知らずなどがあります。「男の乳首」だけじゃない一見すると無駄な人体の部位10選 - GIGAZINE耳を動かすことのできる耳介筋も痕跡器官のひとつです。多くの動物は音に反応して耳を動かすことができますが、人間は進化の過程でこの機能をすべて、あるいはほとんど失っています。一部の人は意図的に耳を動かすことができますが、その割合はおよそ1000人に1人と言われています。現代人の耳介筋は小さくて弱い力しか働かせることができませんが、人間の遠い祖先ではまだ耳介筋が強く発達しており、耳を前後に動かして音をより効果的にとらえることで聴覚を向上させることに役立っていたと考えられていました。研究者らは耳介筋の能力について詳しく調べるために、正常な聴力を持つ20人の参加者の頭皮に電極を取り付けて、耳の上と後ろにある上耳介筋と後耳介筋の電気活動を追跡しました。参加者は防音室に座り、頭が動かないように固定された状態で、室内に流れるオーディオブックを聞いています。防音室にはほかにも、気を散らすためのポッドキャストも流しています。オーディオブックとポッドキャストの音量などを調整して難易度を低、中、高のレベルに分けた実験を12回繰り返し、音が聞こえる位置と耳介筋の働きについて記録しました。結果として、聞き取りたいオーディオブックの音が後ろから聞こえたときは、音が正面から聞こえたときよりも被験者の後耳介筋が活発に活動していることが判明しました。また、上耳介筋は音の方向による影響は受けなかったものの、聞き取りのレベルが上がると活発に働くようになったそうです。研究者らは「後耳介筋は視野より外からの音を感知するのに私たちの祖先が役立てた痕跡器官だと考えられます。また、上耳介筋は人がどれだけ意識的に聞く努力をしているかと相関関係にあります」と示唆しています。一方で、ミネソタ大学の研究者であるマシュー・ウィン氏は「この研究から、耳介筋が音を拾うために活動していると結論付けることはできません。なぜなら、耳介筋の反応は、音に対して警戒心を高めた状態や、騒音へのフラストレーションを反映している可能性があります」と指摘しています。また、論文の共著者であるミズーリ大学のスティーブン・ハックリー氏によると、研究で観察された耳の動きが音を聞き取ろうとする働きだとしても、聴覚に影響を及ぼすには小さすぎる動きであるとのこと。ただし、これらの研究結果は補聴器の補助など実用的な用途に応用される可能性があると期待を語っています。