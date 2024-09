22日、アメリカ・MLSではニューヨーク・シティFCとインテル・マイアミが激突したのだが、会場はニューヨーク・シティFCが本拠地の1つとして使用しているヤンキー・スタジアムだった。



ヤンキー・スタジアムといえば、野球の有名チームであるニューヨーク・ヤンキースの本拠地でもある。今回はヤンキー・スタジアムがサッカー用へと姿を変え、リオネル・メッシやルイス・スアレスを擁するインテル・マイアミを迎え撃った。





Messi --> Alba --> Campana@InterMiamiCF take the lead with 15 minutes remaining. pic.twitter.com/1icY7I3bIh