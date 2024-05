ヘンリー王子とメーガン妃が、3日間にわたるナイジェリア訪問を開始した。王子は英ロンドンで行われた「インヴィクタス・ゲーム」の感謝礼拝に出席した翌日、英ヒースロー空港でメーガン妃と合流した。夫妻はその後、民間機でナイジェリアの首都アブジャに到着し、午前には「アーチウェル財団」が支援する学校を訪れた。【この記事の動画を見る】ヘンリー王子は現地時間7日に英国に帰国し、翌8日にはロンドンの聖ポール大聖堂で行われた「インヴィクタス・ゲーム」の感謝礼拝に出席していた。

英メディア『Daily Mail Online』によると、現地時間9日にはメーガン妃が米ロサンゼルスからロンドンのヒースロー空港に到着し、空港内のVIPルーム“ウィンザースイート”で王子と密かに合流したそうだ。その後、夫妻はブリティッシュ・エアウェイズの民間機に搭乗し、ファーストクラスでナイジェリアの首都アブジャに向かった。同機は午前5時前に到着し、夫妻は迎えの車両に乗り込むと、アブジャにある5つ星ホテル「トランスコープ・ヒルトン」へ移動。夫妻は、一泊600ポンド(約12万円)の“プレジデンシャル・スイート”に滞在したという。同日午前には、夫妻が運営する慈善財団「アーチウェル」が支援する学校「ウーズ・ライトウェイ・アカデミー(Wuse Lightway Academy)」を訪問した。同校の公式Instagramが公開した写真では、ヘンリー王子とメーガン妃が学校のスタッフや生徒達から歓迎を受ける場面が写っている。王子はクリーム色のリネンのシャツとパンツを合わせており、メーガン妃は薄いベージュのロングドレスを着ている。2人は、木製の大きなビーズを連ねたネックレスを首から下げていた。その他にも、夫妻が教室でのアクティビティに参加する様子や、生徒達と交流したり、写真撮影をする場面などが捉えられている。複数のメディアによると、メーガン妃は生徒と対面した際、「この部屋を見渡すと、私がみなさんと共通点があるのが分かります。ナイジェリアへの初訪問で、この場所に来て、みなさんに会えたことを心から光栄に思います」と伝えたそうだ。メーガン妃は2022年、自身のポッドキャスト番組『Archetypes』で「私は43%ナイジェリア人」と告白した。また、2023年にドイツのデュッセルドルフで開催された「インヴィクタス・ゲーム」の開会式で、ヘンリー王子はスピーチで「僕の妻はナイジェリア系だ」と言い、妃がナイジェリアのチームを応援することをほのめかした。同大会では、ナイジェリアチームが金と銀メダルを獲得。夫妻はチームと特別な絆を築き、ナイジェリア国防長官から盾を授与されるとともに、メーガン妃に親しみを込めて“Amira Ngozi Lolo(アミラ・ンゴジ・ロロ)”というニックネームが授けられた。“Amira”は伝説上の「戦姫」を意味し、“Ngozi”は「祝福された」、“Lolo”は「王室の妻」を意味するという。画像は『Lightway Academy Instagram「Today, we were honored to welcome the Duke and Duchess of Sussex, along with the GEANCO Foundation.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)