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U.S. General Michael Minihan warns war with China possible in 2025 - The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/01/27/us-general-minihan-china-war-2025/
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by U.S. Institute of Peace
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