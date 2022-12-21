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Twitter Blue for Business, a new kind of network on Twitter
https://business.twitter.com/en/blog/twitter-blue-for-business.html
Twitter Blue for Business now allows companies to identify their employees | TechCrunch
https://techcrunch.com/2022/12/19/twitter-blue-for-business-now-allows-companies-to-identify-their-employees/
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Something seems off about the corners tho— jack (@jack) December 20, 2022