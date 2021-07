7月26日、いよいよバスケットボール男子日本代表の45年ぶりのオリンピックが開幕。初戦はスペイン代表に破れはしたものの、FIBA世界ランキング2位を相手に77対88と11点差の接戦を見せてくれました。

さて日本代表の第2戦は本日29日の13時40分から行われるスロベニア代表との一戦ですが、同国には日本にとって大きな”壁”となりうる選手がいます。それが22歳にして同国代表のエースを担うルカ・ドンチッチ。16歳でプロデビューを果たすと、19歳にしてユーロリーグのタイトルを総なめにし、数々の「史上最年少記録」も更新してきました。2018-19にNBA入りしてからも飛躍はとどまるところを知らず、22歳の若さでリーグを席巻している”怪物級”の選手です。





①プロデビューは16歳 “最年少記録”連発のスター選手

ルカ・ドンチッチは1999年2月生まれ、スロベニア出身のNBAプレイヤーです。22歳の若さでダラス・マーベリックスの主力として活躍する彼のプロデビューは、なんと16歳。当時の所属チームはレアル・マドリードで、16歳でのデビューは史上最年少の記録でした。デビュー後も成長をし続け、19歳となった2017-18シーズンには史上最年少でスペインリーグMVPやユーロリーグMVPなどのタイトルも獲得しています。

2018-19シーズンからNBAダラス・マーベリックスに移籍しても、その勢いは止まらず。1年目からエースとしての活躍を見せ、チームトップの成績をマーク。10代選手として史上初めて30得点超えのトリプル・ダブルを達成するなど数々の新人記録を更新し、米国外の出身者として史上4人目の新人王にも輝きました。

そんなドンチッチが見せてきたスーパープレーのハイライトがこちらです。



②NBAでも人気は屈指 サイン入りトレカは”史上最高”の4.9億円に

ドンチッチはその実力もさることながら、1年目にしてオールスターのファン投票でリーグトップレベルの得票数を記録するなど、NBA屈指の人気を誇る選手でもあります。

2021年2月末には、ドンチッチの直筆サインが入ったトレーディングカードが4.9億円で取引されるという驚きの事態も。これは当時のNBA選手のカードとしては最高額で、直前まで最高額とされていたヤニス・アデトクンボのカードについた1.9億円を大幅に上回る高値でした。その後2カ月ほどでレブロン・ジェームズのカードに抜かれてしまいましたが、4.9億円という価格はドンチッチの人気を十分に裏付けています。



The 2018-19 National Treasures Luka Doncic Rc Auto Logoman 1/1 just sold for $4.6 million.

That's the highest price ever paid for a basketball card.

(Buyer: IG/shyne150) pic.twitter.com/FoTjV3GcBD