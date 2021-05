「アナフィラキシー」の“正体”

「アナフィラキシー」という言葉がここ数ヶ月報道を賑わせている。ファイザーの新型コロナワクチン(商品名はコミナティ筋注)を接種できない方について、添付文書に以下のように記載されているからだ*1。

【コミナティ筋注の接種不適当者】(予防接種を受けることが適当でない者)

・明らかに発熱している方(37.5℃以上が目安)。

・重い急性疾患にかかっている方

・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症の既往歴のある方

・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

まず、アナフィラキシーとは何かについて説明したい。「アナフィラキシーとはアレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、生命に危機を与え得る過敏反応」と定義されている。

最も有名なのはハチ毒への反応である。「ハチ刺されは2回目が危ない」というのはよく知られる。1回目のハチ刺されでハチ毒が体内に入ったときに、IgEという免疫反応物質が体内で生成される。このIgEはハチ毒にのみ結合するタイプのものである。そして2回目にハチに刺された際には直ちにハチ毒とこのIgEとが体の中で結合し、その結合体が皮膚や気道、消化管など全身の至るところで「即時型アレルギー」と呼ばれる反応を起こす。

即時型アレルギーでは原因物質を体の外に出すような反応、すなわち皮膚を掻いたり、鼻水や涙が出たり、咳をしたり、嘔吐や下痢をしたりといった症状がみられる。さらにそれ以上の原因物質が入らないように粘膜を分厚くして防御する反応が起き、皮膚ではじんましんやまぶたの腫れが、気道では鼻づまりや息苦しさ、喘鳴(気道が細くなってヒューヒューと笛のような音が鳴る様)などがみられる。

【即時型アレルギーによる症状の例】

皮膚:かゆみ、じんましん

目:かゆみ、涙、まぶたの腫れ

気道:くしゃみ、鼻水、鼻づまり、咳、息苦しさ、喘鳴(ヒューヒュー、ゼイゼイ)

消化管:吐き気、嘔吐、下痢、持続する腹痛

即時型アレルギーを引き起こす原因物質には食物や薬剤など口から入るものや、花粉・ダニ・カビなど空気中に漂って吸入されるものなどがある。たとえば国民の約1/3が罹患しているスギ花粉症では花粉飛散期に目のかゆみや鼻水・鼻づまりが出るが、これもスギ花粉に対するIgEが産生され、目や鼻の粘膜でIgEと結合して反応が起きるために生じる即時型アレルギーの症状である。

この症状が複数の臓器をまたいで体のあちこちに出現することをアナフィラキシーという。つまり、アナフィラキシーは、1)急に症状がでる、2)急速に進行する、3)複数の臓器(皮膚、粘膜、循環器、呼吸器など)にまたがる、ということが特徴である。さらにその中で血圧低下や意識障害を伴った場合は「アナフィラキシーショック」と呼ばれる*2。こうなると生命に危機がおよぶため、速やかな診断と医療処置が必要となる。

【アナフィラキシーの特徴】

1)急に症状がでる: 数秒から数十分のうちに発症する

2)急速に進行する: 速やかな診断と対応が必要となる

3)複数の臓器にまたがる: 皮膚、粘膜、気道など

注意しなければいけない人は?

米国疾病予防管理センター(CDC)によると、日本に現在入ってきているファイザー社の新型コロナワクチン接種でのアナフィラキシーの頻度は100万回接種あたり4.7回であった*3。インフルエンザワクチンによるアナフィラキシーの頻度は100万回あたり1-2回なので*4、新型コロナワクチンではアナフィラキシーの頻度が高いように見えるが、抗菌薬など他の薬剤と比べると頻度は低い。

ではどのような人でアナフィラキシーが起きたのか。これまで述べたようにアナフィラキシーが起きるときには、投与以前に原因物質に対するIgEが体内で産生されている必要がある。初めて接種するワクチンであるのにアレルギーが起きてしまう原因としては、新型コロナワクチンに含まれる成分であるポリエチレングリコール(PEG)の存在が推定されている*5。

新型コロナワクチンでのアナフィラキシーの90%以上が女性に起きているのだが、女性に起きる頻度が高い理由として化粧品に含まれるPEGが関与している可能性が考えられている*6。

そのため、今までにアナフィラキシーを起こしたことがあり、かつその原因が化粧品であることが医療機関の受診で証明されたり強く疑われたりした場合には、専門医による適切な評価とアナフィラキシーなどの重度の過敏症発症時の十分な対応ができる体制のもとでない限り、新型コロナワクチン接種を避ける*7,8。

PEGはその他、大腸内視鏡検査時に用いる下剤等の医薬品に含まれることがある。これらがどの薬品に含まれるかの検索方法については厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」を参照いただきたい*9。

花粉症・喘息・食物アレルギーでも接種可能

一方で、CDCや厚生労働省は新型コロナワクチン以外のワクチンや食物、薬剤、昆虫刺傷などにアレルギーがある方、花粉症、喘息、アトピー性皮膚炎の方でも新型コロナワクチンの接種は可能としている。

ファイザー社のワクチンや、最近接種が開始されたモデルナ社、当面、公的な接種には使わない方針となったアストラゼネカ社の新型コロナワクチンには鶏卵、ゼラチン、ラテックス、防腐剤は含まれていない。

ただしアナフィラキシーを過去に起こしたことがある方は接種要注意者として通常設定されている観察期間である15分間よりも長めの30分間程度、接種会場にとどまって経過をみることが推奨されている*7,10。

また喘息のある方は、そのコントロールが不十分な場合にはアナフィラキシーを起こしやすくなるため、普段通りの喘息治療・管理を継続することが大事である。

接種翌日の痛み・発熱はアナフィラキシーではない

一般的に新たに登場した医療行為が与える影響(効果や副作用)を評価する際には、その医療行為の後に生じたあらゆる好ましくないイベントをすべて「有害事象」としてカウントする。有害事象は、ワクチン接種と前後関係があるだけで、ワクチンが原因とは限らない。そして、有害事象のうち、医療行為の機序から因果関係が考えられるイベントを「副反応」と位置付ける。

中には当初は関係があると思われた副反応が、実は医療行為をしていない方にも同じ確率で出現するために無関係な有害事象であることが科学的に立証されることもあるし、逆に関係がないと思われていた有害事象が、医療行為をした方で高頻度に起きており、偶然では説明がつかない=因果関係があると検証されることもある。新型コロナワクチンではこのような検証がまだ現在進行中である。

新型コロナワクチンの接種後には50%以上の方に接種部位の痛みが生じ、10-50%の方に発熱や筋肉痛などが起きる*1。これらの症状の多くは翌日にピークを迎え、中には仕事に支障が出ることもあるため、できればワクチン接種の翌日は重要な予定を入れないようにしたい。

この発熱や筋肉痛は新型コロナワクチンの有害事象であり、副反応でもあると考えられる。また、新型コロナワクチン接種によるアナフィラキシーは投与してから数分から30分以内に起きており、接種との因果関係が考えられることから「副反応」とみなすのが自然だろう。ここで重要なのは有害事象、副反応とアナフィラキシーとの関係を正しく理解することだ(下図)。

たとえば、コロナワクチン接種後に偶然、交通事故にあったとしてもそれは有害事象の1つに数えられる。一方で、新型コロナワクチンの接種部位が痛めば、それはワクチンによる副反応と考えるのが自然だろう。倦怠感もおそらく副反応であるが、一部の人では偶然そのタイミングで風邪をひいた可能性もある。

そして、副反応のうち即時型アレルギーであるじんましんや呼吸困難が出た場合には新型コロナワクチンによるアナフィラキシーの可能性を疑うことになる。もちろん、即時型アレルギーのようにみえても、呼吸困難・喘鳴がワクチンとは関係が薄い喘息発作であったり、嘔吐・下痢がアレルギーではなく急性胃腸炎や食中毒によって起きたりすることもあるかもしれない。

大事なことは接種後に起きた好ましくないイベントすべてがワクチンの副反応ではないということと、副反応のすべてがアナフィラキシーやアレルギーではないということだ。

なお、稀ではあるが接種後数日から2週間後に出現する遅発性の接種部位の腫れが報告されている*11。しかし、すぐに症状が出なかったこのタイプの副反応は即時型アレルギーではないため、アナフィラキシーとは関係しない。

そのため、1回目にこのような症状が出たからと言って2回目接種時のアナフィラキシーのリスクになるとは考えられていない。このようなとき、CDCでは規定通りのスケジュールで1回目とは反対側の腕に接種するように勧めているが*12、可能であれば2回目の接種を行うかどうかはかかりつけ医やアレルギー専門医(検索方法は後述)に相談した方がよいだろう。

ワクチン接種時の心がけ

アナフィラキシーは一般的に原因物質にさらされた直後から30分以内に起きるため、接種後の観察期間として15分間以上(接種要注意者は30分間ほど)接種場所で待機することが大事だ。なぜならば、ここで症状が出現しなかった場合には即時型アレルギーやアナフィラキシーが起きる可能性はかなり低くなるからだ。

なお、新型コロナワクチンの接種後に限らず、アナフィラキシーが起きた際にはただちにアドレナリンの投与を行う*13。

2021年5月2日現在までに国内で新型コロナワクチンによるアナフィラキシーが疑われた報告は3,823,386回接種中664件(100万回接種あたり173件)であり、そのうち専門家によりアナフィラキシーと分類・評価されたのは107件(同28件)であった。

この数字は既出の4.7回よりも多めであるが、これまでに日本で接種を受けた人のほとんどが医療従事者であり、米国でも医療従事者は非医療従事者よりもアナフィラキシーの頻度が高かったと報告されていることから*14、「日本人ではアナフィラキシーの頻度が高い」と早急に結論づけることはできない。

なお、これらの症例のほぼすべてが軽快しており、アナフィラキシーが原因であると断定された死亡例の報告はない*15。したがって、万一症状が出現した場合でも接種会場で速やかにアドレナリン投与をはじめとする速やかな医療処置をすれば大事に至ることは極めて少ないと考えられる。

接種の数時間後や翌日から接種部位の痛みや発熱を生じることがあるが、それはアナフィラキシーではない副反応と考えられる。痛みや熱がつらければ解熱鎮痛薬を服用してもよい。その他、症状が重かったり長く続いたりする場合には、ワクチンの副反応以外の原因も考えて医療機関への受診を考慮する。もし新型コロナワクチン接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法などに基づく救済(医療費や障害年金の給付)を受けることができる*16。

新型コロナワクチンへの期待

現在、日本全国そして世界的にも3密回避やマスク着用、手洗いなどの感染防止策がとられる中でも、新型コロナウイルスの感染拡大は続いている。

新型コロナワクチンはその中でも流行の終息に向けて人類が手にした一筋の光であり、国民の約6割の接種が完了したイスラエルでは2021年4月22日に新型コロナウイルス感染症での1日あたりの死者数が約10ヶ月ぶりに0となった*17。

ワクチンの効果がいつまで続くのかということや、変異株への効果など、未だ不確定な要素はあるが、アナフィラキシーを含めた副反応への対応は可能である。記事冒頭に記した条件のような新型コロナワクチン接種ができない方を感染から守るためにも、この条件に該当しなかった方は積極的に接種を検討してほしい。

アレルギー専門医はどうやって探す?

アレルギーには、広い意味では本記事で述べたような即時型アレルギー以外にも、翌日以降に症状が出る遅発型アレルギーと呼ばれるタイプやその他の過敏反応も含まれるが、アナフィラキシーと関連するのは、このIgEの産生を機序とする即時型アレルギーのみである。

出現した症状が即時型アレルギーなのか、遅発型アレルギーなのか、あるいはアレルギーではないのか、ということについて知りたい場合にはアレルギー専門医を受診するとよい。アレルギー専門医とその勤務先施設はhttps://www.jsaweb.jp/modules/ninteilist_general/から検索することができる。

また、血液検査でさまざまな物質に対するIgEの産生の有無を測定する検査もあるが、血液検査はあくまでも診断の補助にすぎず、「血液検査でのある物質へのIgE陽性=その物質への即時型アレルギー反応あり」という判断には必ずしもならない。

専門医でも判断に迷うような困難なケースもあるが、自分に起きた症状がアレルギーやアナフィラキシーであるかどうかについて知りたい場合には「何にさらされて何分(何秒、何時間)後に、どのような症状が出て、何時間(何日)後によくなったか」を思い出し、メモとしてまとめた上で、アレルギー専門医を受診することをお勧めする。

