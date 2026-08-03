”怪物”大谷翔平の凄まじさ長らく日本の広告業界で「史上最高額のＣＭ年間契約料」とされていたのは、渡辺謙（66）の２億円だったという。「映画『ラスト サムライ』などハリウッドの大作に次々と起用され、″世界のＫＥＮＷＡＴＡＮＡＢＥ″と称され始めたころについた”価格”で、これにはあの吉永小百合さん（81）も、全盛期のイチロー（52）も及びませんでした」そう説明した後、広告代理店幹部のＡ氏は「まさか、不滅に見