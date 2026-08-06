１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場している久保達也が５日、自身のＸを更新。交通事故にあったことを報告した。「交通事故に遭いました。ブレイキングダウンどころじゃなくなりました。しばらく休みます。早く治して復活します」と綴り、顔中にガーゼが貼られた痛々しい姿などとともに投稿した。５月のＢＤ１９・５では５・８キロ体重超過した相手に勝利し、実力を