¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/02¡ÛGENERATIONS¤ÎÇòßÀ°¡Íò¤¬6·î2Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë1¹æ´Û 3F¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCHRONOMAT ROADSHOW¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¼«¿È¤Î¿Ê²½¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGENERATIONSÇòßÀ°¡Íò¡¢¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Ñ¢¡ÇòßÀ°¡Íò¡¢»þ·×¤òÃå¤±¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×ÁÛÁü¹­¤²¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¯¥í¥Î¥Þ¥Ã¥È¡ÊCHRONOMAT¡Ë¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢¥¯¥í¥Î¥Þ¥Ã¥È¤ÎÎò»Ë¤äµ»½Ñ¡¢