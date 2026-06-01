「人とうまくやることが大切」と教えられてきた人は多いだろう。しかし本当にそれが、生きやすさにつながるのだろうか。解剖学者の養老孟司氏と精神科医の和田秀樹氏が、自由に生きるための考え方について語り合う。ストレスなく生きるための極意とは。※本稿は、精神科医の和田秀樹『80歳の壁を超えた人たち』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。周りに合わせるほど苦しくなる同調圧力が生む恐怖の正体和田秀樹（以下、和