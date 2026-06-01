暴力団排除条例によってヤクザが衰退した一方で、勢力を拡大しているのが匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）だ。強盗や詐欺といった経済犯罪で世間を騒がせているが、注目すべきはそのメンバー構成である。かつて半グレと言えば、暴走族OBなどの非行少年が中心だったが、現在は中高生や大学生、会社員といった普通の人が関与するようになっているという。※本稿は、犯罪社会学者の廣末 登『ヤクザが消えた裏社会』（筑摩書房