ほんの少し前まで盤石に見えた事業が、ある日突然、足元から崩れていく。生成AIの台頭で「自分の仕事はあと何年もつのか」という不安と、「いま話題の成長市場に飛び込むべきではないか」という焦りに揺れるビジネスパーソンも少なくないだろう。そんな現代の悩みに、著作『チェンジ・リーダーの条件みずから変化をつくりだせ！』において30年以上前から処方箋を示していたのが、ピーター・ドラッカーだ。この記事では、なぜ成功