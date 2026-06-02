「今日はなぜか集中できない」「簡単なミスが増える」「考えがまとまらない」。そんな日は、能力や気合いの問題ではなく、体の水分不足が関係しているかもしれない。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集しそのヒントを紹介する。集中力や思考力を低下させる水分不足体の水分がわずかに減るだけでも、集中力や思考力は低下しうる。特に